BILD-Quiztaxi tourt während der WM durch Deutschland: Oliver Pocher präsentiert Neuauflage seines WM-Songs

Das BILD-WM-Quiztaxi, powered by VW, fährt durch deutsche Städte und bietet Passanten die Chance, mit Fußballfragen Geld zu gewinnen. Comedian Oliver Pocher nutzte seinen Auftritt in Köln, um seine WM-Hymne "Schwarz und Weiß" in einer Neuauflage zu präsentieren. Moderatorin Charlotte Paar fährt, verschiedene Sportpromis begleiten als Beifahrer. Tourdaten: Berlin, Hamburg, Leipzig, München.

Während der Fußball-WM tourt das BILD - Quiztaxi durch die Republik. Das Prinzip ist einfach: Einsteigen, Fragen beantworten und Geld gewinnen. Jeder, der das BILD -WM- Quiztaxi , unterstützt von VW, entdeckt und auf der Rückbank Platz nimmt, kann mit seinem Fußballwissen bis zu 50 Euro pro richtiger Antwort verdienen.

Die Aktion kombiniert Fan-Interaktion mit einer öffentlichen Promotour durch verschiedene Städte. In Köln hatte der Comedian Oliver Pocher (48) einen besonderen Auftritt. Er nahm nicht nur auf dem Beifahrersitz Platz, sondern präsentierte auch seinen WM-Song "Schwarz und Weiß". Ursprünglich zur Heim-WM 2006 veröffentlicht, erscheint der Song pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum in einer Neuauflage.

Die erste Folge mit Pocher ist seit Dienstagnachmittag auf BILD.de, SPORTBILD.de und YouTube verfügbar. Das Quiztaxi wird von BILD-Moderatorin Charlotte Paar gesteuert. In jeder Stadt, die das Fahrzeug besucht, begleitet ein anderer Sport-Prominenter die Fahrt als Beifahrer. Wer selbst teilnehmen möchte, sollte das Quiztaxi während seiner Tour in mehreren deutschen Städten entdecken.

Die geplanten Stationen sind: 13. Juni in Berlin, 22. Juni in Hamburg, 27. Juni in Leipzig und 14.

Juli in München. Diese Aktion bietet Fans eine unterhaltsame Möglichkeit, ihr Fußballwissen zu testen und gleichzeitig einen Blick auf die Wiederaufbereitung eines WM-Songs aus dem Jahr 2006 zu werfen





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