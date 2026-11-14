Die Bild-Zeitung korrigiert ihre Berichterstattung über Ausschreitungen in Barcelona und gibt zu, dass keine Beweise für eine rechtsextreme Motivation der Täter vorlagen.

Die deutsche Boulevardzeitung Bild hat ihre ursprüngliche Berichterstattung über Gewalttaten in Barcelona revidiert und einen schwerwiegenden Fehler in ihrer Berichterstattung eingeräumt. Am vergangenen Mittwochabend hatte die Zeitung in mehreren Artikeln behauptet, ein rechtsextremer Mob habe die lokalen Polizeikräfte in der katalanischen Metropole angegriffen. Diese Darstellung war jedoch nicht durch unabhängige Beweise gestützt und wurde nun als falsch anerkannt. Die Redaktion gibt offen zu, dass die Zuordnung der Täter als Rechtsextremisten ohne eigene Überprüfung übernommen wurde und somit der faktischen Realität nicht entspricht.

Ursprung der falschen Information

Die fehlerhafte Einordnung der politischen Motivation der Angreifer stammte ursprünglich aus einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vom selben Abend. In dieser Meldung, die sich auf Berichten des spanischen öffentlich-rechtlichen Senders Rtlve stützte, hieß es wörtlich, eine Gruppe vermummter Rechtsextremisten habe randaliert. Die Redaktion der Bild-Zeitung übernahm diese Information direkt in ihre Überschriften, den Vorspann sowie den Fließtext und passte auch die Bildunterschriften entsprechend an. Ein entscheidender Schritt zur Verifizierung dieser politischen Einordnung wurde jedoch versäumt, obwohl dies als notwendige journalistiche Sorgfaltspflicht gegolten hätte.

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Prüfung der spanischen Quellen

In einer gründlichen Nachprüfung der schriftlichen Berichte von Rtlve vom selben Abend stellte die Bild-Redaktion fest, dass diese lediglich von jungen, vermummten Personen sprachen. Eine konkrete politische Zuordnung oder der Hinweis auf rechtsextreme Ideologien fehlte in den offiziellen spanischen Berichten vollständig. Auf direkte Nachfrage bei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte diese, dass ihr Korrespondent die Bezeichnung "Rechtsextreme" lediglich während der Live-Berichterstattung von Rtlve gehört hatte. Diese mündliche Äußerung in einem Live-Feed bildete die einzige, jedoch ungesicherte Grundlage für die spätere Berichterstattung in Deutschland, die sich als trügerisch erwies.

Position der katalanischen Regierung

Einen Tag nach den ersten Ausschreitungen klärte die regionale Politik die Identität der Verantwortlichen weitestgehend auf. Der Regierungschef von Katalonien, Salvador Illa, sprach sich klar dafür aus, anarchistische Antisystem-Gruppen als Urheber der Gewalt zu benennen. Diese Gruppen hätten sich in der Menge versteckt und die Unruhe geschürt. Damit widerlegte die offizielle katalanische Stellungnahme direkt die vorherige Darstellung der Bild-Zeitung und anderer Medien, die von einer rechtsextremen Verschwörung ausgegangen waren. Die politische Landschaft Kataloniens sieht die Verantwortung nun eindeutig bei linken, anarchosyndikalistischen Strömungen und nicht bei rechten Extremisten.

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Kritik an der journalistischen Sorgfalt

Der Vorfall hat in der deutschen Medienlandschaft intensive Debatten über die Geschwindigkeit der Berichterstattung und die Notwendigkeit der Quellenprüfung ausgelöst. Kritiker bemängeln, dass sich Nachrichtenredaktionen zu stark auf Meldedienste und Live-Übertragungen verlassen, ohne die Angaben im Nachhinein kritisch zu hinterfragen. Die Annahme, dass Live-Meldungen immer verlässlich sind, hat sich als gefährlicher Irrglaube erwiesen. Die Bild-Zeitung betont nun, dass eine solche Fehlleitung nicht wiederholbar sei und man die internen Redaktionsprozesse verschärft habe, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden.

Folgen für das Vertrauen in die Medien

Durch die schnelle Korrektur und die transparente Darstellung der Fehlerquelle versucht die Redaktion, das Vertrauen der Leser zu bewahren. Dennoch unterstreicht dieser Fall die Fragilität der Informationskette in einer digitalen Welt, in der Geschwindigkeit oft vor Sorgfalt geht. Für die Betroffenen in Barcelona bleibt die politische Einordnung der Täter weniger relevant als die Aufklärung der tatsächlichen Tathergänge. Die korrekte Zuordnung zu anarchistischen Gruppen hilft nun bei der politischen und polizeilichen Einordnung der Vorfälle, während die frühere Spekulation über Rechtsextremismus als irrelevante Fehlinformation gilt, die weder die Ereignisse noch die Täter beschrieb.