BILD sucht Erfahrungen von Jobcenter-Mitarbeitern nach Kündigung von Fred Göcken

Nach der fristlosen Kündigung des Jobcenter-Mitarbeiters Fred Göcken, der in einer Dokumentation über Missstände im Bürgergeld-System berichtet hatte, sucht BILD nach weiteren Erfahrungen von Beschäftigten in deutschen Jobcentern. Die Berichte umfassen mögliche falsche Angaben von Leistungsempfängern, mangelnde Sanktionen, personelle Überlastung und internen Druck. Betroffene Mitarbeiter werden aufgerufen, sich zu melden.

Arbeiten Sie in einem Jobcenter oder haben Sie in der Vergangenheit dort gearbeitet? Dann melden Sie sich bei BILD! Wir wollen Ihre Geschichte hören. Der Fall um Fred Göcken sorgt für Diskussionen in ganz Deutschland.

Der langjährige Jobcenter-Mitarbeiter aus Bremen hatte in einer ZDF-Doku und im BILD-Podcast von Paul Ronzheimer über Missstände im Bürgergeld-System gesprochen. Über falsche Angaben von Leistungsbeziehern, kaum durchgesetzte Sanktionen und massive Überlastung in den Behörden. Nach seinem TV-Auftritt bekam Göcken die fristlose Kündigung. BILD will wissen: Machen andere Mitarbeiter in deutschen Jobcentern ähnliche Erfahrungen?

Arbeiten Sie selbst in einem Jobcenter? Oder haben Sie früher dort gearbeitet - als Fallmanager, Vermittler, in der Leistungsabteilung, im Sicherheitsdienst oder bei einem Träger? Dann melden Sie sich bei BILD! Haben Sie erlebt, dass Bürgergeld-Empfänger falsche Angaben machen?

Dass Sanktionen ausbleiben? Dass Mitarbeiter wegen Personalmangel und Überlastung kaum noch hinterherkommen? Gibt es internen Druck, Vorgaben, über die öffentlich kaum gesprochen wird? Haben Sie Gewalt, Drohungen oder andere extreme Situationen erlebt





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