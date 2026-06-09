BILDplus verlost 50 offizielle WM-Heimtrikots. Jetzt können Sie mitmachen und Ihre Chance auf ein perfektes Trikot für die Nationalelf gewinnen. Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 11. Juni 2026 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden anschließend ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

BILDplus verlost 50 offizielle WM-Heimtrikots. Jetzt können Sie mitmachen und Ihre Chance auf ein perfektes Trikot für die Nationalelf gewinnen. Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 11.

Juni 2026 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden anschließend ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen sind wie folgt: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den folgenden Gewinnspielbedingungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist am 11.

Juni 2026 um 23:59 Uhr. Verlost werden 50 × adidas Deutschland-Fußball-Trikots für Herren in verschiedenen Größen. Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmeberechtigt sind nur registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement.

Mehrfachteilnahme ist nicht erlaubt. Am Ende des Gewinnspiels werden die Gewinner ausgelost und per Mail von BILDplus benachrichtigt. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig einzustellen. Teilnahme ist nur ab 18 Jahren möglich.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel geben die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass ihr Foto/Bild/Bewegtbild sowie ihre Stimme/Aufnahmen ihrer Stimme unter Angabe ihres Vornamens/Nachnamens in der BILD und auf BILD.de sowie den zugehörigen Online-Präsenzen der Axel Springer Deutschland GmbH veröffentlicht werden dürfen. Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden ausschließlich für die Durchführung sowie Abwicklung des Gewinnspiels von BILD.de erhoben und verarbeitet sowie an Dritte (z. B. Post, Spedition) zum Versand übermittelt.

Die Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt ausschließlich zum Zweck der ordnungsgemäßen Gewinnübergabe. Keine Barauszahlung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme nur aus Deutschland möglich. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei dem Gewinnspiel





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