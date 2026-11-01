Bildungsaufsteiger in Ostdeutschland: Brücken zwischen zwei Welten

Studium ohne akademischen Hintergrund: Erstakademikerinnen aus Ostdeutschland beschreiben die kulturelle Kluft und den emotionalen Preis des Erfolgs.

Janine Goliaß und Laura Vogt sind beide in Ostdeutschland aufgewachsen und haben einen Bildungsweg eingeschlagen, den ihre Eltern nicht gegangen sind. Sie haben studiert und sich damit neue berufliche Möglichkeiten erschlossen, die in ihrer Herkunftsfamilie unbekannt waren. Doch diese neue Realität bringt eine besondere Herausforderung mit sich. Wer aus einem Elternhaus ohne Hochschulerfahrung stammt, muss sich erst in eine neue Sprache und in Regeln hineinfinden, die im eigenen Zuhause oft keine Rolle gespielt haben.

Die unsichtbare Kluft zur Herkunftsfamilie

Wenn Goliaß in ihre Heimat nach Görlitz zurückkehrt und ihre Mutter in der alten gemeinsamen Zweiraumwohnung besucht, kreisen die Gespräche oft um die Welt, die ihre Mutter kennt. Dabei geht es um deren Arbeit im Callcenter, um die Sendung Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder um Menschen aus dem direkten Umfeld. Hingegen erzählt die 32-Jährige wenig über ihr neues Leben und ihren akademischen Werdegang in Sozialer Arbeit. Ihre Mutter frage zwar danach, habe aber keine eigenen Erfahrungen mit Masterarbeiten oder dem Unterrichten von Studierenden. Daher passt sich Goliaß der Konversation an. Eine ähnliche Dynamik zeigt sich bei Laura Vogt aus Pößneck in Thüringen. Sie spricht zu Hause wenig über ihre neue berufliche Welt. Einmal beklagte sich ihre Mutter darüber, dass heutzutage niemand mehr richtige Arbeit machen wolle. Vogt glaubt, dass ihre Mutter darunter Berufe wie die ihrer Eltern versteht, etwa Erzieherin oder Elektromonteur. Bürojobs wie ihren als Produktmanagerin bei einem Verlag zählt sie dazu nicht. Da merkt sie nicht, dass sie auch meine Arbeit diskreditiert, sagt die 34-Jährige, deren Name für diesen Text geändert wurde.

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Statistische Fakten zur sozialen Mobilität

Menschen wie Janine Goliaß und Laura Vogt werden häufig als Arbeiterkinder oder Erstakademikerinnen bezeichnet. Die Begriffe sind nicht deckungsgleich. Wer Eltern hat, die nicht studiert haben, stammt nicht zwangsläufig aus einer Arbeiterfamilie. Die Soziologie spricht auch von Bildungsaufsteigern, wenn Kinder einen höheren Bildungsabschluss als die Eltern erreichen. Der Anteil an Bildungsaufsteigern unter den 35- bis 44-Jährigen ist in den vergangenen 20 Jahren von 23,0 auf 29,1 Prozent gestiegen. Die Bildungsexpansion hat die Chancen auf ein Studium allerdings nicht angeglichen. Der Quereinstieg bleibt eine statistische Minderheit im Vergleich zu 78 Prozent der Kinder aus Akademikerhaushalten. Diese Lücke ist seit Jahrzehnten stabil, sagt Florian Hertel, Soziologe an der Uni Flensburg. Für viele Betroffene bleibt die Frage, wie es ist, wenn man sich beiden Welten verbunden und doch keiner richtig zugehörig fühlt.

Harte Startbedingungen und schulische Hürden

Ein Studium schien auch für Janine Goliaß lange weit weg. Sie wuchs allein mit ihrer Mutter auf, die damals Vollzeit in einem Fotohandel arbeitete. Das Geld war meist knapp. Also jobbt Goliaß schon früh nach der Schule. Ihre Leistungen im Unterricht leiden. Die neunte Klasse muss sie wiederholen. Als sie mit 16 Jahren nebenbei im Kino arbeitet, trifft sie dort einen Lehrer. Dies geschieht kurz nachdem sie eine schlechte Note bekommen hat. Er rät ihr, mehr für die Schule zu tun und weniger zu arbeiten. Sie müht sich zum Abitur und schließt mit der Note 3,0 ab. Auf der Abiball-Bühne sagt ihre Tutorin, sie hätte nie gedacht, dass Goliaß es schaffen würde. Vom Studieren hält ihre Mutter damals wenig. Sie hat immer gesagt, ich soll eine Ausbildung machen, um etwas Festes in der Hand zu haben, sagt Goliaß. Sie hält sich daran, zieht nach Dresden und macht eine Physiotherapie-Ausbildung.

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Der lange Weg zur akademischen Bestätigung

Weil die Ausbildung unbezahlt ist, arbeitet sie nebenbei. Vollumfänglich als Physiotherapeutin tätig zu sein, das kann sie ohne Zusatzausbildung hinterher aber nicht. Da sie sich die nicht leisten kann, schreibt sie sich für einen NC-freien Studiengang an der TU Dresden ein. Doch der Versuch scheitert. Studierendenrat, Credit Points, selbst einen Stundenplan zusammenstellen: Alles sei ihr fremd erschienen. Ich bin zwei, drei Wochen hingegangen und hab gemerkt, das schaffe ich nicht. Drei Jahre arbeitet sie in einem Sneakerladen. Erfüllend fühlt es sich nicht an. Ich habe mich gefühlt wie in Charlie und die Schokoladenfabrik, wo man durch ein goldenes Ticket eine exklusive Führung bekommt. Zugleich hat sie im Freundeskreis ihres Partners immer wieder den Eindruck, belächelt zu werden. Dort ist sie eine der wenigen, die nicht studiert hat.

Pandemie als Wendepunkt im Leben

Dann kommt die Pandemie. Und mit ihr der Entschluss, es noch einmal zu versuchen. Nur anders, passender für sie. Nicht an einer Uni, wo ich irgendeine Matrikelnummer bin, sagt Goliaß. Sie bewirbt sich in Zittau-Görlitz für Soziale Arbeit und bekommt eine Zusage. Ich habe mich gefühlt wie in Charlie und die Schokoladenfabrik, wo man durch ein goldenes Ticket eine exklusive Führung bekommt, sagt Goliaß. Ihre Mutter habe verhalten reagiert. Die erste Frage war, wie ich das finanzieren will. Doch das Problem löst sich. Sie bekommt Unterstützung, die es ihr ermöglicht, das Studium aufzunehmen. Während bei Goliaß eine akademische Ausbildung lange gar nicht zur Debatte stand, sagt Laura Vogt, ihre Eltern hätten von ihr nichts anderes erwartet. Sie mussten ihre eigenen Träume aufgeben. Ich war vermutlich ihre Projektionsfläche. Als sie zur Welt kommt, dreht sich fast alles um ihren eineinhalb Jahre älteren Bruder, der mit einer Fehlbildung des Kehlkopfs geboren wurde. Die Familie verbringt viel Zeit in Kliniken.