Ute Eiling-Hütig sagt, dass sie sich politisch und privat wohlfühlt, sieht sich aber dennoch als Neuling in ihrem neuen Amt.

Ute Eiling-Hütig stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat mehrere Jahre als Landtag sabgeordnete in Bayern gearbeitet. In Rheinland-Pfalz fühlt sie sich die Bildung sministerin richtig wohl. Mainz - Bildung sministerin Ute Eiling-Hütig fühlt sich nach ihrem Wechsel aus Bayern in Rheinland-Pfalz angekommen.

"Ich fühle mich auch sehr gut abgeholt, sowohl politisch wie auch im privaten Bereich", sagte die 59-Jährige in Mainz. "Wir fühlen uns einfach richtig wohl. Das kann ich wirklich sagen.

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" Sie sei schulisch sozialisiert im Münsterland in Nordrhein-Westfalen und dann politisch sozialisiert bei der CSU in Bayern. "Und jetzt das Sahnehäubchen Rheinland-Pfalz mit dem Glück, dass ich wirklich jetzt Dinge auch in dem Bereich mitentscheiden darf, die mir das Wichtigste sind, nämlich Bildung. "Obwohl sie in Rheinland-Pfalz angekommen sei, empfinde sie sich trotzdem auch noch ein bisschen als Neuling, sagte die Bildungsministerin. Sie merke, dass sie sich noch viele Dinge erarbeiten wolle und müsse.

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Nach den wenigen Monaten im neuen Amt könne sie aber auch noch nicht bei allen Themen die absolute Tiefe haben. Eiling-Hütig gehört seit Mai der neuen rheinland-pfälzischen Landesregierung von CDU und SPD an. Zuvor war sie CSU-Landtagsabgeordnete in Bayern. Gebürtig stammt Eiling-Hütig aus Nordrhein-Westfalen.