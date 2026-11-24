Bildungsministerin Karin Prien und Sportjugendchef Dominic Ullrich stellen Maßnahmen vor, um Kinder von Smartphones zu lösen und den Sport zu stärken.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Sportjugend chef Dominic Ullrich haben ein gemeinsames Konzept vorgestellt, um Kinder und Jugendliche weniger an Smartphones zu binden und mehr für körperliche Aktivität zu begeistern. Die beiden Funktionäre betonen in einem Interview, dass frühe Förderung und klare Erziehungsvereinbarungen entscheidend sind, um der digitalen Überreizung entgegenzuwirken. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Gesundheit der jungen Generation zu sichern und langfristig die Teilnahme am organisierten Sport zu erhöhen.

Kinder und Jugend: Digitale Herausforderungen im Fokus

Karin Prien weiß aus eigener Erfahrung über die Attraktivität digitaler Geräte für die neue Generation Bescheid. Sie spielt selbst Volleyball und Tennis und hat in ihrer Jugend Judo ausgeübt, was ihr einen tiefen Einblick in die Vorteile des sportschulischen Engagements gibt. Die Ministerin erklärt, dass das Bewusstsein für die Risiken hoher Bildschirmzeiten in Deutschland sich erst in jüngerer Zeit entwickelt hat. Experten fordern daher einen massiven Ausbau der Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, wobei der Sport eine zentrale Rolle einnimmt. Eltern müssen besser über die Notwendigkeit alternativer Freizeitbeschäftigungen aufgeklärt werden, damit sie ihre Kinder gezielt zu bewegten Aktivitäten anregen können.

Also read Merz fordert Nato-Beistand für Ukraine und EU-Sanktionen gegen russischen Sport

Erziehungsvereinbarungen und Schulische Integration

Ein zentraler Baustein der Strategie von Karin Prien sind frühzeitige Erziehungsvereinbarungen, die bereits im Kindergartenalter beginnen sollen. So wird empfohlen, dass Eltern mit ihren Kindern das Laufrad- und Fahrradfahren üben sowie Schwimmen lernen, da diese fundamentalen motorischen Fähigkeiten von der Schule allein nicht umfassend vermittelt werden können. Das Konzept der sogenannten bewegten Schule wird als hoch sinnhaft eingestuft, da Studien zeigen, dass Kinder nach gezielten Bewegungseinheiten konzentrierter lernen und ihre kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf dem Mannschaftssport liegen, um soziale Kompetenzen parallel zur physischen Gesundheit zu fördern. Motorik-Tests für Sieben- und Achtjährige werden als sinnvoll erachtet, um Talente frühzeitig zu entdecken und gezielt zu fördern.

Geschlechtergerechtigkeit und Migrationshintergrund

Ein erhebliches Defizit sieht die Bildungsministerin im Bereich des Mädchensports. Besonders Mädchen mit Migrationshintergrund sind im organisierten Sportverein stark unterrepräsentiert. Um diese Lücke zu schließen, müssen Rollenbilder kritisch hinterfragt und aktiv verändert werden. Während Social Media aktuell stark von Selbstoptimierung und Looksmaxxing dominiert wird, braucht es gegensätzliche Kampagnen und Influencer, die die positiven Effekte von Sport auf das Leben junger Frauen verdeutlichen. Insbesondere in Communitys mit Migrationshintergrund muss aktiv geworben und Vertrauen aufgebaut werden, um diese Zielgruppe langfristig für den Breitensport zu begeistern.

Advertisement

Stärkung des Breiten- und Spitzensports

Die gemeinsame Initiative von Karin Prien und Dominic Ullrich nutzt auch die Chance großer gesellschaftlicher Ereignisse, um die Begeisterung für den Sport zu wecken. Spiele könnten die Gesellschaft für ein gemeinsames Ziel mobilisieren: mehr Bewegung, mehr Breiten- und mehr Spitzensport. Es wird als eine riesige Chance betrachtet, die gemeinsam genutzt werden sollte, um den Sport in Deutschland weiter zu etablieren. Die Stimmung variiert dabei regional, wie die unterschiedliche Rezeption von Olympiabewerbungen in München und Hamburg zeigt. Doch insgesamt wird geglaubt, dass Deutschland davon profitieren würde, gesünder und fröhlicher zu werden, wobei der Fokus nicht ausschließlich auf Medaillen liegen muss.

Kurzes Fazit zur medialen Wirkung

Neben der politischen und sportlichen Dimension zeigt sich auch in der medialen Wahrnehmung die Kraft positiver Rückmeldungen. Filmemacher wie Moritz Henneberg und Julius Drost, die an der Berliner Hochschule für Technik studiert haben, demonstrieren mit ihrem Kurzfilm Butty, wie ansprechende Inhalte wirken können. Der Film über einen Haushaltsroboter fand bei Festivals großen Anklang und wurde bereits mit Preisen ausgezeichnet. Dies unterstreicht die These, dass wertschätzende und anregende Ansätze - ob in der Politik, im Sport oder in der Kunst - weit bessere Ergebnisse erzielen als reine Kritik.