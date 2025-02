Bildungspolitik im Wahlkampf: Schweigen im Walde

Pädagogin Viola Patricia Herrmann kritisiert die fehlende Aufmerksamkeit für die Bildung in der aktuellen Wahlkampagne. Sie beleuchtet die gravierenden Defizite im deutschen Bildungssystem und fordert mehr Engagement von den Politikern.

Es ist so still, ich höre gar nichts. Der Wahlkampf tobt, doch von Seiten der Bildungspolitik höre ich gar nichts mehr. War es vor dem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition schon sehr, sehr leise, was diesen Aspekt unserer Politik betrifft, so lausche ich hier mittlerweile nur noch dem Schweigen im Walde. Und das, obwohl ich mit vier schulpflichtigen Kinder n und als bildungsinteressiertes Elternteil doch eigentlich im Zentrum der Informationsflut stehen müsste.

Fehlanzeige: Die Bildung unserer Kinder scheint kaum jemanden zu interessieren. Dabei ist mittlerweile allgemein bekannt, dass es in unserem Bildungssystem hapert. Nicht erst seit gestern und auch nicht seit letztem Jahr. Viel mehr schleppen wir einen Rückstau der letzten Jahrzehnte mit uns herum: Fehlende Lehrer aufgrund schlechter Planung, fehlende Gelder aufgrund des Mangels an Interesse und fehlende digitale Grundausstattungen. Von defekten Toiletten, ungesundem Schulessen, ausfallenden Schulstunden und überfüllten Klassenräumen ganz zu schweigen. Kurzum: Wir verwalten seit Jahren einen deutschen Bildungsmangel, der uns eher früher als später auf die Füße fallen wird. Denn wo sollen sie denn herkommen, all die fehlenden Fachkräfte und klugen Demokraten von morgen, die unser Land auch in den kommenden Jahrzehnten auf Kurs halten werden? Deutschland gehört nach wie vor zu den Ländern, in denen die Herkunft massiv über berufliche Chancen entscheidet. Ungerecht? Ja, das ist es. Denn wir lassen sehenden Auges viel zu viel Potenzial unserer Kinder am Wegesrand liegen. Wir vergeuden kostbare Fähigkeiten, weil wir keine Zeit haben auch auf die gezielt einzugehen, die von Haus aus keinen guten Start in ihr Schulleben haben. Schüler individuell zu fördern. Doch seien wir ehrlich: Zumeist als Einzelperson mit rund 25 Kindern sechs Stunden am Tag individualisiertes Lernmaterial anzubieten, zu vermitteln und letztlich auch zu korrigieren ist schlichtweg unmöglich. Es ist der ewige Lehrer-Struggle: Wir sehen unsere Schulkinder in all ihren Schwächen und Stärken. Aber wir schaffen es einfach nicht, jedem jederzeit gerecht zu werden. Das ist für Lehrer ungemein frustrierend und wir können es uns als Land schlichtweg nicht leisten. Bildung ist nicht etwas, das schon irgendwie gelingen wird. Bildung ist ein kostbares Gut (wenn nicht sogar unser kostbarstes), das kluger Aufmerksamkeit von jenen bedarf, die dafür verantwortlich sind. Maßgeblich unsere Politiker, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Doch ihr Schweigen hallt in meinen Ohren schon viel zu lange viel zu laut. Jeden Tag gehen unsere Kinder in veraltete Schulgebäude. Sie lernen in einem Umfeld, das weder motivierend noch zeitgemäß ist. Sie baden all das aus, was die Politik seit Jahren versäumt. Und bekommen das Gefühl, dass sie nicht zählen und ihre Stimme keinen Wert hat. Zumindest dann, wenn sie noch keine Wählerstimme ist.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bildung Politik Bildungssystem Lehrermangel Kinder Zukunft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Arche'-Gründer kritisiert Schweigen zu Kinderarmut im WahlkampfHamburg - Der Gründer des christlichen Hilfswerks 'Die Arche', Bernd Siggelkow, sieht politisches Versagen im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland. 'Seit 30 Jahren kämpft die Arche gegen Kinderarmut.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Deutschlands Schweigen im WahlkampfDer Krieg in der Ukraine, mit seinen weitreichenden Folgen für Deutschland, verschwindet aus der öffentlichen Debatte. Die Parteien und Medien scheinen die Herausforderungen und Verantwortlichkeiten des Krieges zu ignorieren.

Weiterlesen »

Elon Musk unterstützt AfD im Wahlkampf und wirft Unruhe in den deutschen WahlkampfElon Musk hat sich erneut in den deutschen Wahlkampf eingemischt und für die AfD geworben. Beim Wahlkampfauftakt der Partei in Halle (Saale) wurde der Tesla-Chef und Trump-Berater live aus den USA zugeschaltet und bezeichnete die AfD als 'beste Hoffnung für Deutschland'. Die Äußerungen Musk sorgten für Entsetzen und Kritik, da er mit seiner enormen Reichweite auf seiner Plattform X den Ausgang der Bundestagswahl beeinflussen könnte.

Weiterlesen »

Bildungspolitik: Parteien-Vorschläge für die Zukunft der BildungIn diesem Artikel werden die Bildungspolitik der verschiedenen Parteien in Deutschland analysiert. Trotz vieler Vorschlägen zur Verbesserung des Bildungssystems, fällt die Zuständigkeit für viele Maßnahmen nicht dem Bund zu, sondern den Ländern. Die Parteien diskutieren Themen wie Sprachtests, Fördermaßnahmen, Ganztagsschulen, Lehrermangel, BAföG-Reformen und bundesweite Bildungsstandards.

Weiterlesen »

Eine Berliner Lehrerin klagt über die Bildungspolitik: „Das regt mich maßlos auf“Erst beschließt der Senat Brennpunktzuschläge und kostenfreies Schulessen, dann will er das wieder wegsparen. Unsere Autorin fühlt sich betrogen.

Weiterlesen »

Anthony Hopkins machte sich am „Das Schweigen der Lämmer“-Set über Jodie Foster lustigAnthony Hopkins und Jodie Foster hatten am Set des Horrorfilms eine interessante Dynamik – sowohl ihre Figuren als auch die Privatpersonen.

Weiterlesen »