Bilendi Q3 2026: Leichten Umsatzanstieg trotz Frankreich-Rückgang

Bilendi verzeichnet im dritten Quartal 2026 einen leichten Umsatzplus von 0,6 Prozent. Das internationale Geschäft treibt das Wachstum, während Frankreich schwächelt.

Das Technologie- und Datenunternehmen Bilendi hat am 3. November 2026 in Paris seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2026 veröffentlicht. Der Konzern verzeichnete dabei einen leichten Anstieg des Gesamtumsatzes, der sich auf 21,1 Millionen Euro belief. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem reporteden Plus von 0,6 Prozent. Auf Basis konstanter Wechselkurse zeigt die Entwicklung jedoch eine leichte Abnahme von minus 0,3 Prozent. Diese Zahlen markieren eine Rückkehr zu moderatem Wachstum nach einer Phase der Volatilität.

Internationales Wachstum gleicht Frankreich-Schwäche aus

Der Haupttreiber für diese positive Gesamtbilanz war das internationale Geschäft, welches den Großteil des Umsatzes ausmacht. Mit 86 Prozent am gesamten Konzernumsatz erwirtschaftete der internationale Bereich 18,2 Millionen Euro. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Selbst unter Berücksichtigung wechselkursbedingter Effekte bleibt das Wachstum robust bei plus 5,8 Prozent. Die Stärke dieses Segments hebt die Leistung des globalen Netzwerks hervor, das Bilendi in vielen Märkten etabliert hat.

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Im Gegensatz dazu stand der Heimatmarkt Frankreich vor Herausforderungen. Der Umsatz dort sank auf 2,9 Millionen Euro, was einem Rückgang von 26,9 Prozent entspricht. Dieser negative Effekt ist primär auf einen ungünstigen Vergleichswert zurückzuführen. Im dritten Quartal 2025 hatte Bilendi einen einmaligen, nicht wiederkehrenden Vertrag abgerechnet, der mehr als 1,0 Millionen Euro umfasste. Ohne diesen Sondereffekt wäre der französische Umsatz im aktuellen Quartal sogar leicht gewachsen.

Strategischer Fokus auf KI und proprietäre Datenassets

Bilendi positioniert sich strategisch an der Spitze eines Strukturwandels in der Marktresearch-Branche. Künstliche Intelligenz und technologische Plattformen transformieren den Sektor grundlegend, indem sie Forschung schneller und zugänglicher machen. Besonders der Markt für Self-Service-Forschungsplattformen wächst mit geschätzten 14,3 Prozent jährlich deutlich stärker als der traditionelle Panel-Markt, der nur 1,8 Prozent erreicht. Bilendi nutzt diese Dynamik aktiv aus.

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Zu den wichtigsten strategischen Assets zählen ein proprietäres Netzwerk mit über vier Millionen Panelisten in 44 Ländern sowie eigene, in-house entwickelte Technologiestandards. Die Qualität und Integrität primärer Daten werden durch den Einsatz von KI zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Durch die Kombination dieser Assets mit Automatisierungslösungen will das Unternehmen die Wertschöpfungskette erweitern und neue Marktsegmente erschließen.

Ausblick bestätigt langfristige Finanzziele bis 2030

Für das laufende Jahr rechnet Bilendi mit einer Rückkehr zu moderatem organischem Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2026. Der Konzern bestätigt weiterhin die finanziellen Ziele seines Strategieplans für den Zeitraum 2026 bis 2030. Bis zum Jahr 2030 soll der Umsatz zwischen 175 Millionen und 200 Millionen Euro liegen. Zudem wird eine Adjusted EBITDA-Marge von mehr als 25 Prozent angestrebt.

Die nächsten wichtigen Meilensteine sind bereits terminiert. Die vollständigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026 werden am 24. Februar 2027 nach Börsenschluss bekannt gegeben. Bilendi handelt an der Euronext Growth Paris und ist unter dem ISIN FR0004174233 sowie dem Ticker ALBLD registriert. Das Unternehmen gilt als innovativ und ist förderfähig im französischen PEA PME Sparplan.