Die Deutsche Bahn kämpft seit Jahren gegen die Unpünktlichkeit. 'Unser Netz ist an vielen Stellen deutlich überlastet', räumt Verkehrsminister Bilger ein. Anfang 2027 soll eine Expertenkommission konkrete Verbesserungsvorschläge liefern.

Die Deutsche Bahn kämpft seit Jahren gegen die Unpünktlichkeit.

"Unser Netz ist an vielen Stellen deutlich überlastet", räumt Verkehrsminister Bilger ein. Anfang 2027 soll eine Expertenkommission konkrete Verbesserungsvorschläge liefern. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger schließt bei der Bahn eine Verringerung des Angebots zur Verbesserung der Pünktlichkeit als letztes Mittel nicht aus.

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"Um Knoten zu entlasten und für mehr Pünktlichkeit zu sorgen, kann es als Ultima Ratio eine Maßnahme sein, wenn Aufgabenträger Züge aus dem Netz nehmen", sagte Bilger den Zeitungen der "Neuen Pressegesellschaft". "Aber nur, wenn alle anderen Maßnahmen bereits ausgeschöpft sind. " Im Oktober 2026 waren nach Aussage der Deutschen Bahn nurEnde Oktober hatte die Deutsche Bahn die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission angekündigt, die Vorschläge für einen verlässlicheren Bahnverkehr erarbeiten soll.