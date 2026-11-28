Bundesverkehrsminister Bilger dringt angesichts monatelangen Niedrigwassers auf den Ausbau des Rheins, um den Gütertransport zu sichern. Umweltminister Schneider unterstützt dies, sieht eine Flussvertiefung jedoch nur an wenigen Stellen als notwendig.

Monatelanges Niedrigwasser hat den Gütertransport auf dem Rhein massiv ausgebremst. Verkehrsminister Bilger will deshalb schnell handeln und den Fluss ausbauen. Umweltminister Schneider hält eine Flussvertiefung "nur an wenigen Stellen" für notwendig.

Zur Sicherung des Güterverkehrs dringt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger auf einen Ausbau des Rheins.

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"Das Niedrigwasser der letzten Monate hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger und verlässlicher Rhein für unsere Wirtschaft und die Versorgungssicherheit ist", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Auch mit Umweltpolitikern besteht inzwischen Einigkeit über die Notwendigkeit des Rhein-Ausbaus", beteuerte Bilger. Zuvor hatte sich auch Bundesumweltminister Carsten Schneider für einen Umbau des Rheins ausgesprochen und dabei jedoch deutlich gemacht, dass er eine Vertiefung des Flusses "nur an wenigen Stellen" für notwendig hält.