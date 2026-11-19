Die Football Hall of Fame nominiert Bill Belichick und Robert Kraft für die Aufnahme. Das überarbeitete Wahlverfahren und historische Skandale bestimmen die aktuelle Entscheidung.

Bill Belichick und Robert Kraft stehen im kommenden Jahr erneut zur Aufnahme in die Football Hall of Fame. Beide ehemalige Schlüsselfiguren der New England Patriots waren bereits im Vorjahr nominiert worden, scheiterten jedoch an der notwendigen Stimmenmehrheit. Diese erneute Nominierung gibt dem legendären Head Coach Belichick die Chance, sich in der Kategorie Trainer zu beweisen, während Team-Eigentümer Kraft als Kandidat in der Kategorie Förderer geprüft wird.

Kritik an der vorherigen Nicht-Nominierung

Die Nicht-Aufnahme der beiden im letzten Jahr löste im vergangenen Jahr erhebliche Kontroversen aus, da sowohl Bill Belichick als auch Robert Kraft als Pioniere des franchise-erfolgs galten. Insbesondere die Auslassung von Belichick, der sechs Super-Bowl-Titel errungen hat, stieß auf großes Unverständnis innerhalb der Liga und bei der Fangemeinde. Zahlreiche ehemalige Spieler des Franchise haben daraufhin das etablierte Auswahlverfahren öffentlich in Frage gestellt, da sie die Entscheidung nicht nachvollziehen konnten. Die Enttäuschung über den Ausstand in der Ruhmeshalle der NFL führte zu einem intensiven Diskurs über die Kriterien und die Objektivität des Gremiums.

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Hinter den Kulissen soll der ehemalige General Manager der Indianapolis Colts, Bill Polian, einen maßgeblichen Einfluss auf die damalige Entscheidung genommen haben. Polian soll seinen Mitwählern vorgeschlagen haben, Belichick und Kraft bewusst ein Jahr warten zu lassen, um sie gewissermaßen für vergangene Vorfälle zu bestrafen, bevor eine finale Aufnahme in die Hall of Fame erfolgt. Dieser strategische Vorschlag trug dazu bei, dass beide Kandidaten damals nicht die nötigen 40 von 50 Stimmen für eine Aufnahme erhielten.

Historische Skandale als möglicher Wurfakt

Laut Berichten von ESPN spielten zwei bekannte Skandale der Patriots eine entscheidende Rolle bei der Ablehnung der beiden Kandidaten im Vorjahr. Der sogenannte Spygate-Skandal aus dem Jahr 2007 beschuldigte New England, unerlaubt Videos von Defensivsignalen gegnerischer Teams gefilmt zu haben, um gegnerische Spielzüge besser vorhersagen zu können. Dieser Vorfall warf ein langjähriges Schattenbild über die Integrität des Teams und seiner Führung.

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Ein weiterer schwerwiegender Vorfall war das Deflategate im Jahr 2015, das eine Untersuchung der NFL zur Folge hatte. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich sei, dass Mitarbeiter der Patriots absichtlich den Luftdruck der Bälle im AFC Championship Game reduziert hatten, um die Handhabung der Bälle zu erleichtern. Diese beiden Ereignisse gelten als zentrale Gründe für die Zurückhaltung des Auswahlkomitees in den vergangenen Jahren.

Grundlegende Reformen im Auswahlverfahren

Die Football Hall of Fame hat ihr Auswahlverfahren im Anschluss an die kontroverse Wahl des vergangenen Jahres grundlegend überarbeitet, um die Effizienz und Transparenz zu steigern. Ein zentrales Element der Reform ist die Halbierung der Größe des Auswahlkomitees von bisher 50 Mitgliedern auf nunmehr 25 Mitglieder. Diese Reduzierung soll dazu beitragen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Diskussionen in der Gruppe zu fokussieren. Zudem wird es in Zukunft keine separate Kategorie mehr für ehemalige Spieler geben, was die Struktur der Nominierungen vereinfacht.

In diesem neuen System werden Bill Belichick und Robert Kraft gemeinsam mit 13 weiteren nominierten Spielern vom Komitee geprüft. Die Kandidatenliste wird vor der endgültigen Abstimmung auf sieben Namen reduziert, um die Auswahl weiter einzugrenzen. Diese strukturelle Veränderung stellt einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Praxis dar und könnte die Dynamik der Abstimmung signifikant beeinflussen. Die Konzentration auf weniger Kandidaten in der Finalrunde erfordert eine neu gewonnene Einigkeit oder klare Mehrheiten innerhalb des kleinen Gremiums.

Strikte Kriterien und kommende Abstimmung

Für die finale Aufnahme in die Football Hall of Fame sind in diesem Jahr 80 Prozent der Stimmen erforderlich, was eine hohe Hürde darstellt und die Bedeutung jedes einzelnen Komitee-Mitglieds unterstreicht. Die enge Zusammenarbeit der 25 ausgewählten Mitglieder wird entscheidend sein, um die geforderte Supermajorität zu erreichen. Die Kombination aus den historischen Erfolgen von Belichick und Kraft und den belastenden Vorwürfen der Vergangenheit bildet den Kern der aktuellen Debatte.

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Die kommende Wahlrunde wird daher nicht nur eine technische Abwicklung sein, sondern eine direkte Auseinandersetzung mit derlegacy der New England Patriots in der NFL-Geschichte. Die Entscheidung über die Aufnahme von Bill Belichick und Robert Kraft wird voraussichtlich weit über die unmittelbare Hall-of-Fame-Debatte hinauswirken. Fans, Journalisten und ehemalige Spieler werden die Entwicklung der Abstimmung genau verfolgen, da die Ergebnisse das Bild der NFL-Historie mitprägen werden. Die Hoffnungen auf eine Rehabilitation der beiden umstrittenen Figuren sind hoch, doch die strengen 80-Prozent-Hürde erfordert unmissverständliche Unterstützung des Komites.