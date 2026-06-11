Bill Gates: Jeffrey Epstein habe mich erpresst, Affären und Lügen verwendet

Microsoft-Gründer Bill Gates hat vor einem Ausschuss des US-Kongresses in Washington D.C. eingeräumt, dass Jeffrey Epstein ihn erpresst habe. Gates sprach von Affären und Lügen, die Epstein verwendet hatte, um Gates unter Druck zu setzen, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.

Microsoft-Gründer Bill Gates (70) sprach vor einem Ausschuss des US-Kongresses in Washington D.C. und behauptete, Jeffrey Epstein (†66) habe ihn erpresst. Mit Affären . Mit Lügen .

Und um ihn gefügig zu machen. Gates sagte, Epstein habe Informationen über seine Untreue – zusätzlich zu vielen Lügen, die er darüber legte – nutzen wollen, um ihn unter Druck zu setzen, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Aus jüngst veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Gates und Epstein sich nach Epsteins erster Haftstrafe im Jahr 2008 wiederholt trafen. Gates habe damals das Ausmaß von Epsteins Verbrechen nicht vollständig begriffen.

Er habe aber nie kriminelles Verhalten beobachtet und sei weder auf Epsteins berüchtigter Insel noch auf seiner Ranch oder in seinem Haus in Florida gewesen. Gates äußerte sich vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses zu seinen Epstein-Verbindungen. Das Gremium untersucht den Umgang des US-Justizministeriums mit den Ermittlungen gegen Epstein und seine Komplizin Ghislaine Maxwell (64). Gates’ Aussage habe „gut einstudiert“ gewirkt, sagte der republikanische Abgeordnete Tim Burchett (61) danach.

Das vollständige Protokoll der Anhörung dürfte in wenigen Tagen veröffentlicht werden. In den Epstein-Akten waren auch Bilder von Gates enthalten, auf denen er mit Frauen posiert, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Unter den Dokumenten ist auch ein E-Mail-Entwurf von 2013, in dem Epstein von außerehelichen Affären des Microsoft-Gründers sprach. Gates gab nach Veröffentlichung der AktenEpstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben.

Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er jedoch nur 13 Monate Haft absitzen. Im Jahr 2019 wurde wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen. Ein Monat später wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid





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