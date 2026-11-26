Bill Kaulitz wechselt in den Slasher-Film "Brute 1986". Der Tokio-Hotel-Musiker übernimmt die Hauptrolle, moderiert "Wetten, dass...?" und gibt Einblicke in das Drehen in Los Angeles.

Bill Kaulitz, der 37-jährige Frontmann der Band Tokio Hotel, erweitert sein künstlerisches Spektrum deutlich. Bei der Filmpremiere des Slasher-Films " Brute 1986" in Berlin erklärte der Musiker seine Motivation für den Wechsel ins Filmgeschäft. Er suchte bewusst nach einem Projekt, das sich stark von seiner bisherigen Arbeit in der Musikwelt unterscheidet. Der Horror-Genre bot ihm die Gelegenheit, etwas völlig Neues auszuprobieren und sich neuen kreatellen Herausforderungen zu stellen.

Kreative Freiheit im Horror-Genre

In dem Film übernimmt Kaulitz die Rolle des Schlagzeugers einer Rockband. Das Handlungsgerüst der Story konzentriert sich auf einen Videodreh, der sich für die Besetzung rasch in ein Nightmare-Szenario verwandelt. Kaulitz betonte gegenüber dem Sender RTL seine intensiven Wünsche an die Produktion. Er wollte, dass die Gewaltdarstellungen im Film besonders blutig und brutal ausfallen. Seine Vorstellung war es, im Filmverlauf eine möglichst schmerzhafte und radikale Art des Todes zu erleben.

Also read Bill Kaulitz nennt Doppelmoral-Vorwurf wegen Fleischkonsum „maximal bescheuert“

Die visuelle Inszenierung steht im Einklang mit dem Genre-Standard von Slasher-Filmen. Der Regisseur Marcel Walz, der bereits für den Vorgängerfilm "Brute 1976" verantwortlich war, sorgte für die inszenatorische Umsetzung. Walz setzte auf eine ungeschmälerte Härte der Darstellungen, um die Atmosphäre des Films authentisch zu gestalten. Die Forderung nach viel Blut und physischer Konfrontation wurde von Kaulitz aktiv gefordert und in die Dreharbeiten einbezogen.

Dreharbeiten und Location Wahl

Die Produktion des etwa anderthalb Stunden langen Films fand in den Vereinigten Staaten statt.具体 Regisseur Marcel Walz entschied sich für die Stadt Los Angeles als Drehort. Diese Wahl war kein Zufall, sondern hat persönliche Gründe. Los Angeles ist die Wahlheimat von Bill Kaulitz sowie seinem eineiigen Zwillingsbruder Tom Kaulitz. Die beiden Brüder leben dort seit geraumer Zeit und haben sich in der kalifornischen Metropole ein neues Zuhause eingerichtet.

Advertisement

Advertisement

Die Entscheidung für diesen Standort erleichterte die Logistik für die Hauptdarsteller. Kaulitz nutzte die Bekanntheit und die Produktionsstruktur von Hollywood für seinen ersten größeren Auftritt in einem kommerziellen Genre-Film. Die geografische Nähe zu den Wohnorten der Familie Kaulitz trug dazu bei, die Zeitpläne während der Dreharbeiten flexibel zu halten. Dies ist besonders relevant, da beide Brüder parallel zu den Filmprojekten ihre musikalischen Verpflichtungen wahrnehmen.

Zukünftige Projekte und Moderation

Parallel zu den Filmaktivitäten bereitet sich Bill Kaulitz auf eine neue Fernsehverpflichtung vor. In anderthalb Wochen übernimmt er gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz die Moderation der Sendung "Wetten, dass...?". Diese Ausgabe wird im ZDF ausgestrahlt. Die Brüder haben sich intensiv auf die Aufgabe vorbereitet. Sie nutzen die aktuelle Zeit für zahlreiche Besprechungen, um die Abläufe und Inhalte der Show genau zu planen.

Der Termin für die Moderation ist festgelegt. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Show am 5. Dezember vorerst einmalig. Bill Kaulitz zeigte sich am Abend der Premiere voller Vorfreude auf dieses Ereignis. Er versicherte, dass seine derzeitige leichte Erkrankung nach der langen Tournee bis dahin vollständig ausgestanden sei. Die Aussicht auf die Moderation dient ihm als Motivation, sich schneller zu erholen.

Pause und Vorbereitung auf ZDF

Nach intensiven Phasen der Arbeit planen die Brüder eine kurze Auszeit. Bill und Tom Kaulitz wollen drei Tage in einem Spa-Hotel verbringen, um zur Ruhe zu kommen. Während dieses Aufenthalts werden sie alte Ausgaben von "Wetten, dass...?" anschauen, um sich stilistisch und inhaltlich zu inspirieren. Dieser Rückzug dient der geistigen Vorbereitung auf die bevorstehende Moderation.

Advertisement

Advertisement

Bisher empfinde Bill Kaulitz keine Nervosität bezüglich seiner Fernsehabende. Er beschreibt das Gefühl eher als pure Freude und Aufregung im positiven Sinne. Die Kombination aus der neuen Rolle im Film "Brute 1986" und der moderativen Tätigkeit beim ZDF markiert einen vielschichtigen Karriereschritt. Ob die Schauspielerei dauerhaft ein Standbein werden soll, ließ er amüsant offen. Mit dem Hinweis auf sein bereitliegendes Oscar-Kleid zeigte er seine humorvolle Seite.