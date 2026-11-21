Tokio Hotel sahen ihren Plattenvertrag nie vollständig. Nun rechnet die Mutter von Bill und Tom mit der Plattenfirma ab.

Georg Listing praktisch über Nacht den Durchbruch. Wer mehr über die Geschichte der Musiker erfahren möchte, kann die Dokumentation bereits jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Im linearen Fernsehen läuft sie am 1. Dezember ab 20:15 Uhr im ZDF.gerade einmal 15 Jahre alt. Schon zwei Jahre zuvor hatte die Band für ihren ersten Vertrag 40.000 Euro bekommen. Den späteren Plattenvertrag mit Universal Music handelte dann ein Produzententeam für die vier Jungs aus.

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Einen vollständigen Einblick in dieses Dokument erhielten die Musiker laut eigenen Angaben aber nie. Wie viel die Produzenten an ihrem Erfolg verdient haben, wissen sie deshalb bis heute nicht. Simone Charlotte Trümper, die Mutter der Zwillinge, findet dafür in der Doku deutliche Worte: "Auf die Plattenfirma bin ich noch immer echt sauer, weil das einfach nicht in Ordnung war, wie man sich da an diesen vier Jungs bereichert hat.

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"Dass ausgerechnet "Durch den Monsun" der Durchbruch wurde, verdankt die Band einem kleinen Zufall. Ursprünglich war "Schrei" als erste Single geplant. Doch die Freundin eines Mitarbeiters der Plattenfirma fand "Durch den Monsun" besser und gab damit den entscheidenden Anstoß für den späteren Megahit. Der plötzliche Ruhm hatte für die jungen Musiker aber auch Schattenseiten:bekam Morddrohungen, sogar Säure- und Messerattacken wurden angekündigt.

Die Band brauchte Polizeischutz.. Nach einem Einbruch in ihre Villa zogen die Zwillinge 2010 nach Los Angeles. Zwischenzeitlich stand die Band sogar vor dem Aus, doch 2013 fanden die vier Musiker wieder zusammen. Bis heute stehenBill bekommt heute rund 900 Euro jährlich für "Durch den Monsun": Wie bewertet ihr diese Summe?