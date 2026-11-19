Die Dokumentation offenbart: Bill Kaulitz verdient am Tokio-Hotel-Hit Monsun nur rund 900 Euro jährlich. Mutter Simone Trümper kritisiert die Plattenfirma scharf.

Bill Kaulitz erhält für den weltweiten Hit Durch den Monsun laut eigenen Angaben nur etwa 900 Euro im Jahr. Diese finanzielle Enttäuschung gibt der Sänger in der neuen ZDF-Dokumentation Tokio Hotel - Gegen alle Regeln bekannt. Fans assoziieren den Song mit dem massiven kommerziellen Erfolg der Band aus dem Jahr 2005.

Der durchschlagende Erfolg von Tokio Hotel begann vor zwei Jahrzehnten, als die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz erst 15 Jahre alt waren. Der späteren Karriere vorausgegangen war ein erster Vertrag, für den die vier Bandmitglieder insgesamt 40.000 Euro erhielten. Dieser erste Schritt in die Musikindustrie wurde bereits vor dem großen Durchbruch mit Der Single Schrei als ursprüngliche Erstveröffentlichung geplant. Letztlich entschied jedoch eine Freundin eines Plattenfirmenmitarbeiters zugunsten von Monsun.

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Unklare Vertragskonditionen bei Universal Music

Die Details des späteren Plattenvertrags mit dem Label Universal Music blieben für die Musiker lange Zeit intransparent. Ein Produzententeam verhandelte die Konditionen, wobei die Bandmitglieder den Vertrag nach eigener Aussage nie vollständig einsehen durften. Bis heute ist unklar, wie viel das Produzententeam genau an dem immensen Erfolg der Gruppe verdient hat.

Bill Kaulitz schätzt seinen jährlichen Anteil an den Einnahmen von Monsun auf gerade einmal rund 900 Euro. Diese Summe steht in einem scharfen Kontrast zum weltweiten Chart-Erfolg des Songs, der die Band zum Popphänomen der 2000er Jahre machte. Die finanzielle Verteilung der Lizenzgebaden scheint den ursprünglichen Stars bis heute zu wenig oder unzureichend zu sein.

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Kritik der Mutter an der Verwertungspraxis

Simone Charlotte Trümper, die Mutter der Kaulitz-Zwillinge, äußert sich ebenfalls kritisch zur historischen Abwicklung der Bandgeschäfte. Sie gibt an, der Plattenfirma bis heute zu verzeihen, da die Art und Weise, wie man sich an den vier jungen Männern bereichert habe, nicht in Ordnung war. Der damalige Produzent Peter Hoffmann wird von ihr als Ausnahme betrachtet, bei der eine Aussöhnung möglich erscheint.

Eine offizielle Stellungnahme des damaligen Produzententeams wurde in der Dokumentation nicht präsentiert. Die Kritik der Mutter fokussiert sich auf die strukturellen Ungleichgewichte im Musikbusiness jener Zeit. Sie beteuert, dass die damaligen Bedingungen für die Jugendlichen nicht akzeptabel gewesen seien und ihre Rechte nicht ausreichend geschützt wurden.

Bedrohungen und der Neustart der Band

Die plötzliche Prominenz führte zu massiven Sicherheitsrisiken für die jungen Musiker. Neben den finanziellen Unsicherheiten traten Morddrohungen sowie angedrohte Säure- und Messerattacken auf. Die Band war gezwungen, polizeilichen Schutz in Anspruch zu nehmen. Tom Kaulitz erinnert sich in der Doku daran, dass sie teilweise Angst um ihr eigenes Leben hatten.

Die Belastungsgipfel führten dazu, dass Bill und Tom Kaulitz im Jahr 2010 nach Los Angeles zogen. Die Band stand in dieser Phase kurz vor der Auflösung. Erst im Jahr 2013 fanden sich die Mitglieder wieder zusammen und starteten einen Neuanfang. Heute bestreitet die Gruppe wieder gemeinsame Auftritte.

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Gegenwart und aktuelle Tourplanung

Tokio Hotel tritt aktuell wieder gemeinsam auf der Bühne auf und plant eine große Arena-Tour. Die Arena Tour 2026 soll im kommenden Jahr durch Europa führen. Die Dokumentation Tokio Hotel - Gegen alle Regeln ist bereits in der Mediathek verfügbar. Die Ausstrahlung im ZDF erfolgt am ersten Dezember um 20:15 Uhr.