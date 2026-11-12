Bill Kaulitz gibt in Horrorfilm Brute 1986 sein Kinodebüt

Bill Kaulitz übernimmt in Marcel Walz' Horrorfilm Brute 1986 die Rolle des Schlagzeugers. Der Film start am 26. November in deutschen Kinos und endet für die Figur tödlich.

Bill Kaulitz betritt mit dem Horrorfilm " Brute 1986" erstmals das Terrain des großen Kinos. Der 37-jährige Sänger, der zuvor bereits eigene Netflix -Produktionen und Touren mit der Band Tokio Hotel hinter sich brachte, schlüpft nun in die Rolle eines Schlagzeugers. Dieses Debüt ist für den Star mit erheblichem persönlichen Druck verbunden, da seine Figur im Film kein glückliches Ende nimmt. Die Premiere findet am 26. November in den deutschen Kinos statt, wo der Film ein gruseliges Erlebnis verspricht.

Handlung und setting des Films

Die Handlung ist im Jahr 1986 angesiedelt und folgt der Glam-Metal-Band Leather Kobra. Die Gruppe reist in eine verlassene Westernstadt, um dort ein Musikvideo zu produzieren. Die Dreharbeiten verwandeln sich schnell in einen Albtraum, als die Musiker auf eine brutale Killerfamilie treffen. Bill Kaulitz verkörpert in diesem Setting den Schlagzeuger der Band und steht damit vor einer schauspielerischen Herausforderung, die weit über seine bekannten musikalischen Auftritte hinausgeht.

Also read Bill Kaulitz verortet Nürnberg im Ruhrpott: „Du kennst dich nicht aus“

Erfahrungen mit Regisseur Marcel Walz

Regisseur Marcel Walz, 40 Jahre alt, hat die Zusammenarbeit mit dem Tokyo Hotel-Sänger in der BILD-Gossip-Show "Trash Table" exklusiv beleuchtet. Walz lobt die Vorbereitung seines Darstellers als unglaublich gut und betont, dass Kaulitz die Rolle mit großer Ernsthaftigkeit angepackt hat. Der Sänger gab zu, sich selbst hohen Druck gemacht zu haben, um seine Bandkollegen nicht enttäuschen zu müssen. Er wollte die Szene perfekt durchführen, aus Angst, von seinen Freunden in der Luft zerissen zu werden, falls ihm das Spiel nicht gelingt.

Advertisement

Das Schicksal der Filmfigur

Der Ausflug ins Horror-Genre endet für Kaulitz' Charakter nicht gut. Marcel Walz bestätigt, dass die Figur den Film nicht überlebt. Das Schicksal der Figur war eigentlich klar, sobald der Star in das Genre geholt wurde. Walz spielt darauf an, dass die Tradition von Horrorfilmen oft vorsieht, dass prominente Besetzungen der tödlichste Teil der Handlung sind. Kaulitz selbst hat dieses Geheimnis bereits früher implizit preisgegeben.

Starttermine und Trailer Release

Fans können ab dem 26. November im deutschen Kino in die düstere Welt des Films eintauchen. Als besondere Attraktion wurde in der "Trash Table"-Sendung bereits der allererste Trailer zum Film veröffentlicht. Dieser gibt einen ersten Einblick in die Atmosphäre und die Darstellung des Sängers. Der Starttermin im November markiert den offiziellen Beginn der breiten Rezeption dieses ungewöhnlichen Projekts für Bill Kaulitz.