Bill Kaulitz debütiert als Schauspieler im 80er-Jahre-Horror "Brute 1986". Der Musiker spielt eine Band in einer verlassenen Stadt, die von der gewalttätigen Birdy-Familie gejagt wird. Ein Blick auf die Handlung.

Der internationale Musikstar Bill Kaulitz hat seine künstlerischen Grenzen erweitert und wagt einen ungewöhnlichen Schritt in die Welt des Kinos. Für den Frontmann der Band Tokio Hotel ist der Horrorfilm " Brute 1986" eine Besonderheit, da es sich um seine erste größere Rolle in einem Spielfilm handelt. Die Produktion orientiert sich stilistisch stark an den Ästhetiken und Tropen der achtziger Jahre, indem sie auf visuell auffälliges Kunstblut, den musikalischen Klang von Glam Metal sowie eine Besetzung mit grotesken und überzeichneten Figuren setzt. Kaulitz übernimmt dabei die Rolle eines Musikers, der gemeinsam mit seiner Gruppe ein Musikvideo dreht, jedoch unversehens in ein blutiges Drama gestürzt wird.

Handlung im Setting des Jahres 1986

Die Geschichte des Films spielt explizit im Jahr 1986 und folgt der fiktiven Glam-Metal-Band "Leather Kobra". Die Bandmitglieder, angeführt von dem Musiker Johnny, sind auf der Suche nach einem außergewöhnlichen und einzigartigen Schauplatz, um ein neues Musikvideo zu produzieren. Als Location für die Aufnahmen wählen sie eine abgeschiedene und verlassene Westernstadt, die durch staubige Straßen und alte Gebäude gekennzeichnet ist. Zunächst scheinen diese Umstände perfekt für die visuellen Anforderungen des Videodrehs zu sein, da die Öde und der retro-Aspekt des Ortes vielversprechend wirken.

Also read Bill Kaulitz zu Leipzig-Show: 'Ich habe keine Hetzjagd betrieben'

Jedoch erweist sich die vermeintlich einsame Kulisse als fatale Fehleinschätzung. Die Stadt ist keineswegs menschenleer, wie es den Anschein hat. In diesem abgelegenen Gebiet ist die berüchtigte Birdy-Familie ansässig, ein gewalttätiger Clan, der unter der Führung von Mama Birdy operiert. Dazelle Yvette spielt diese Rolle des Familienoberhaupts im Film. Die Band und ihr begleitendes Gefolge geraten ungewollt in das Revier dieser Familie, was sie in eine unmittelbare Lebensgefahr bringt.

Konfrontation mit der Birdy-Familie

Sobald die Eindringlinge das Territorium der Birdys betreten, werden sie deren grausamen Machenschaften ausgesetzt. Aus dem ursprünglich geplanten, kreativen Prozess des Musikvideodrehs verwandelt sich die Situation rasant in einen brutalen Kampf ums nackte Überleben. Die Mitglieder der Birdy-Familie machen Jagd auf die unerwünschten Gäste, ohne dabei Gnade walten zu lassen. Weder die Mitglieder der Band noch die mitgereisten Groupies sind vor den Angriffen der Familie sicher. Jeder Versuch, sich zu wehren oder zu fliehen, stößt auf hartnäckigen Widerstand und brutale Gegenschläge.

Advertisement

Advertisement

Zwischen den blutigen Auseinandersetzungen entfalten sich groteske Szenen, die von einer gehörigen Portion schwarzen Humor durchzogen sind. Diese Mischung etabliert den Film als einen klassischen Slasher im Stil des Horror-Genres der achtziger Jahre. Die Atmosphäre ist von Spannung und Grausamkeit geprägt, wobei die Charaktere constant unter Druck stehen. Die visuelle Gestaltung unterstützt dieses Gefühl der Bedrohung durch eine Farbpalette und eine Ausstattung, die an Filme dieser Epoche erinnern.

Bill Kaulitz als Schauspieler und Musiker

Für Bill Kaulitz markiert die Teilnahme an "Brute 1986" einen signifikanten Karrierewechsel. Der Star ist normalerweise primär als Sänger, Podcaster und eine bekannte Fernsehpersönlichkeit in Erscheinung getreten. Sein Auftritt in diesem Film passt optisch perfekt zum gewählten Setting, da die Produktion auf die schrille Mode, die markanten Frisuren und den musikalischen Zeitgeist der achtziger Jahre zurückgreift. Kaulitz nutzt seine öffentliche Persona und seine Erfahrung in der Musikwelt, um die Rolle authentisch zu verkörpern.

Neben seiner schauspielerischen Leistung trägt Kaulitz auch musikalische Elemente direkt in das Projekt ein. Er steuert eigene Kompositionen zum Soundtrack des Films bei, was die Verbindung zwischen seiner realen Identität als Musiker und der fiktiven Welt des Films verstärkt. Diese Doppelrolle unterstreicht die Authentizität seiner Darstellung und bietet den Zuschauern eine zusätzliche Ebene des Unterhaltungswerts. Die Kombination aus Schauspielerei und Musikkomposition macht seine Teilnahme zu einem einzigartigen Bestandteil des Kinoprojekts.