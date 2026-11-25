Bill und Tom Kaulitz machen im Podcast „Kaulitz Hills“ Witze über ihren Streit mit der Stadt Leipzig. Was die Zwillinge zur Pyro-Debatte sagen und wie sie auf prominente „Wetten, dass..?“-Absagen reagieren.

Bill und Tom Kaulitz machen im Podcast „Kaulitz Hills“ Witze über ihren Streit mit der Stadt Leipzig. Was die Zwillinge zur Pyro-Debatte sagen und wie sie auf prominente „Wetten, dass..?

“-Absagen reagieren. Die vielen Steilvorlagen der Woche haben Bill und Tom Kaulitz natürlich nicht liegen lassen.

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In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ wird alles noch einmal thematisiert: der Streit mit der Stadt Leipzig nach dem öffentlichen Vorführen eines Mitarbeiters beim Tokio-Hotel-Konzert, eine Fiaker-Diskussion aus Wien – und Wie berichtet fehlen bei der Showpremiere mit den Kaulitz-Zwillingen in Halle alle Ex-Moderatoren: Thomas Gottschalk, Markus Lanz, Frank Elstner und Wolfgang Lippert sind nicht live dabei, schauen höchstens an den Fernsehgeräten zu.hatten sie sich ja bereits in der letzten Folge ihres Podcasts lustig gemacht. Diesmal tut Bill Kaulitz zu Beginn der neuen „Kaulitz Hills“-Folge so, als rufe er aus der JVA in Leipzig an: „Sie haben mich festgenommen“, sagt er zu seinem Bruder.

„Sie wollen rechtliche Schritte prüfen und jetzt sitze ich in der JVA. “Er sei doppelt verurteilt – den einen Grund wisse er noch nicht, der andere sei, dass er sich als Nicht-Vegetarier fürEine Anspielung auf die letzte Folge des Podcasts, in dem die Zwillinge zum einen das Tierleid bei den Kutschenpferden in Wien anprangerten, im selben Atemzug aber von ihrem Wiener Schnitzel schwärmten – was ihnen den Vorwurf der Doppelmoral einbrachte.

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Er wisse nicht, wie lange sie ihn noch festhalten würden, sagt Bill Kaulitz mit gespielter Verzweiflung. Es könne sein, dass er „Wetten, dass..?

“ nicht moderieren kann. Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz auf der Bühne: Nach dem Pyro-Streit beim Konzert in Leipzig kritisierte Oberbürgermeister Burkhard Jung den Musiker scharf. Er habe doch nur die Wahrheit gesagt auf der Bühne in Leipzig, beharrt der Tokio-Hotel-Frontmann, der beim Konzert seinem Ärger über ein teilweisesfragt nach, ob Beamte des Ordnungsamtes nicht verpflichtet seien, im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit mit ihrem Klarnamen zu handeln, weil es um Transparenz und Nachvollziehbarkeit für den Bürger gehe.

Er wisse es auch nicht, er sei prophylaktisch und willkürlich weggesperrt worden, antwortet Bill Kaulitz, der aber im nächsten Moment schon seine „Entlassung“ aus dem Gefängnis feiern kann: „Geldkoffer regelt“, witzeln die Zwillinge. In Wirklichkeit sitzen die beiden in Paris, „aber wer weiß was noch kommt“, unken die Brüder. Tom Kaulitz stellt im Angesicht der Medienberichterstattung und der Social-Media-Kommentare fest, dass sein Bruder ja ganz schön was abbekommen habe.

„Die Leute arbeiten sich an dir ab“, so der 37-Jährige.beharrt darauf, im Recht zu sein – auch mit der vollständigen Namensnennung des zuständigen Ordnungsamtsmitarbeiters. „Ich habe nichts Verbotenes vertan. Ein Beamter vom Ordnungsamt muss sich immer mit vollem Namen identifizieren. Er ist sogar verpflichtet dazu.

“ In dem Falle sei es ja auch so gewesen, dass alle 12.000 Menschen beim Konzert von der Entscheidung des Stadtmitarbeiters betroffen gewesen seien, bestätigt Tom Kaulitz seinen Bruder. „Es ist eine öffentliche Veranstaltung. “ Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sieht das anders: Er hatte das Verhalten von Tokio Hotel scharf verurteilt und es als „indiskutable und inakzeptable Grenzverletzung“ sowie als „mittelalterliches Vorführen eines Menschen“ bezeichnet. Die Prüfung rechtlicher Schritte durch die Stadt läuft aktuell noch..

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Erneut betont er, dass die zwei Effekte – brennende Pyrotechnik in der Hand und eine Feuerwerksfontäne an der Gitarre – in allen anderen Städten der Tour außer Leipzig erlaubt gewesen seien. Tom Kaulitz verweist auf ein Statement des Bundesverbands für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk, in dem es heißt: „Der Band wurden pyrotechnische Kleinst-Effekte auf der Bühne verboten, obwohl die Show von professionellen und anerkannten Pyrotechniker:innen betreut wurde. Aus Sicht von Brandschutz und Sicherheit ist das schwer nachvollziehbar.

“ Leipzig sei kein Einzelfall, „und immer wieder werden Vorschriften missbraucht, um Künstler:innen und Pyrotechniker:innen in ihrer künstlerischen Freiheit, ihrem Ausruck und ihrer Berufsausübung einzuschränken. Wir sagen: Ja zum sichereren und verantwortungsbewussten Einsatz von Pyrotechnik! Nein zu Schikane durch Behörden und zum Missbrauch von Vorschriften! We stand with Bill, we stand with Pyro!

“ nehmen die Zwillinge im Übrigen sportlich. Dass er nicht live vor Ort sein könne, weil ihm die weite Anreise zu anstrengend sei, sei verständlich: „Aber ja, ganz liebe Grüße natürlich zu Frank!

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