Bill Kaulitz: Netflix-Doku zeigt Privatleben offen

Bill Kaulitz, Sänger und Unternehmer, zeigt in seiner Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" sein Privatleben offen. Er betont, dass keine Geheimnisse mehr gehalten werden und dass die dritte Staffel turbulenter werden wird.

Bill Kaulitz (36) zeigt sich auch gern mal rauchend, Schampus trinkend und das Leben genießend – wie hier auf Instagram mit Zigarette in der Hand und Lockenwicklern im Haar.

Er ist ’ne wilde Maus und lebt das auch ganz offen aus: Musiker und Unternehmer Bill Kaulitz (36)! Der Tokio-Hotel-Sänger hat jetzt erste Brotkrümel zur neuen, noch unveröffentlichten dritten Staffel der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ gestreut. Und beteuert: Geheim gehalten wird nix mehr. Stattdessen geht es zügelloser zu, als bisher.

Und das hat einen Grund: „Früher war ich verschlossen, heute bin ich entspannter“, sagt Bill Kaulitz. Während eines Werbe-Talks mit dem Konzern Meta gab er auf der OMR (größte Digitalmesse Europas) erste Hinweise auf die neue Staffel. Alle Zuschauer würden bald zu sehen bekommen, was er mit dieser Entspanntheit meine. In Bills eigenen Worten klingt das so: „Alle Wände werden gebrochen.

Es wird ganz wild!

“ Hohe Hacken, ein tierischer Anzug und ein Miniventilator in der Hand: Bill Kaulitz Anfang Mai auf der Bühne des Digital-Festivals OMR. Während die erste Staffel (erschien im Sommer 2024) „eher ein Herantasten“ gewesen sei, scheint es Staffel 3 in sich zu haben. Fallen alle Hemmungen? : „Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann.

“ Er würde „All in“ gehen. Sogar so weit, dass es kleine Familiendiskussionen gibt: „Tom guckt mich oft an: ‚Das würde ich an deiner Stelle herausschneiden.

‘, Aber warum? Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen.

" In der Vergangenheit hatte Bill Kaulitz u.a. bei Netflix oder im Podcast über fiesen Herzschmerz oder ausufernden Promille-Partys samt demolierten Hotelzimmern berichtet. Auch soll es in Staffel 3 zwischen den Geschwistern selbst krachen. Bill sagte 2025 im gemeinsamen „Kaulitz Hills“-Podcast: „Es werden Tränen fließen.

" Bill und Tom (36, r. ) sind nicht nur Tokio-Hotel-Musiker, sondern mittlerweile auch Unternehmer mit eigenem Pocast, Netflix-Doku und weiteren Firmen. Heidi Klum erzählt in Hamburg auf der OMR von ihrem Alltag und einem Haus auf St. Barth. Wie pikant und zügel- oder hüllenlos es wird, können Fans diesen Sommer sehen.

"Kaulitz & Kaulitz" soll im August 2026 bei Netflix weitergehen. Abgedreht sind die neuen Folgen bereits





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