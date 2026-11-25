Bill und Tom Kaulitz kritisierten in ihrem Podcast Wiens Pferdekutschen und schwärmten zugleich vom Wiener Schnitzel. Nun wird den Zwillingen Doppelmoral vorgeworfen.

im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ darüber empört, dass in Wien noch immer Pferdekutschen unterwegs seien. Weil die beiden Musiker unmittelbar danach lobten, wie schmackhaft das Schnitzel in der Stadt sei, warfen ihnen Fans Doppelmoral in Sachen Tierschutz vor.

„Das kam diese Woche ganz viel“, erzähltin der neuen Ausgabe des Podcasts. „War vielleicht ein bisschen ungünstiges Timing“, räumt der 37-Jährige ein. „Direkt von Pferden zu Schnitzel übergegangen. “ Er „verstehe den Punkt“, erklärt Tom.

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Zugleich verweist er darauf, dass er - wie auch sein Zwillingsbruder - selbst zwölf Jahre lang auf Fleisch verzichtet habe.

„Ich habe mich mit keinem Thema in meinem Leben mehr beschäftigt als mit Vegetarismus, Veganismus, Tierleid und so weiter“, stellt der Ehemann von Heidi Klum klar. Auch Bill betont: „Wir setzen uns ja auch sehr viel mit dem Thema auseinander.

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“ Die Kritik könne er nicht nachvollziehen: „Zu Leuten zu sagen: 'Ja, ihr dürft euch jetzt nicht für Tierschutz einsetzen, weil ihr Fleisch esst' - das finde ich maximal bescheuert. “ Zwar könne der Sänger verstehen, dass man als Vegetarier seine Meinung kundtun wolle, „weil das steht ja für was“. Gleichzeitig halte er den Satz „Leben und leben lassen“ für die beste Devise. Tom Kaulitz: „Jeder trifft seine Entscheidung privat“ Tom sieht das ähnlich.

Das Thema Doppelmoral sei „komplex“, sagt er. Er halte den Konsum von Fleisch und den Einsatz für Tiere jedoch nicht für widersprüchlich.

„Jeder trifft seine Entscheidung privat“, sagt er. Es gehe etwa darum, „wie viel Fleisch“ man esse, „wo das Fleisch herkommt, wann man mal eine Ausnahme macht, wann nicht, ob man überhaupt mal ein vegetarisches Jahr macht, ob man gleichzeitig sich für Tiere einsetzt“. Man könne „wahrscheinlich 99 Prozent der Menschheit“ in irgendeiner Weise Doppelmoral vorwerfen, gibt der Gitarrist zu bedenken. Genau deshalb würde er selbst „Leute da nie drauf hinweisen“.