„Wetten, dass..?“ kehrt mit Kaulitz- Brüdern zurück. Welche Bedeutung hatte die Sendung früher? - Eine Ausgabe von 2006 hilft bei der Zeitreise. Zu Gast waren: Tokio Hotel.

Die Kaulitz- Brüder bringen"Wetten, dass.?

" zurück. Aber was war diese Show früher? Was hat sie so bedeutend gemacht? Ein Blick auf eine Ausgabe von 2006 soll helfen.

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Gäste an jenem Abend: Tokio Hotel persönlich. Am 1. April 2006 musste Thomas Gottschalk einen Ausnahmezustand wegmoderieren. In den Rängen kreischten die Fans, weil die Band Tokio Hotel zu Gast bei „Wetten, dass..?