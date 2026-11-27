Die Tokio Hotel-Sänger treten am Samstagabend im ZDF in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk. Was Zuschauer über das neue Format und die Moderation wissen.

Am 5. Dezember startet das ZDF eine neue Ära der Samstagabend-Unterhaltung. Die beiden Sänger Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation der legendären Show Wetten Dass?. Die Sendung kehrt nach einer Pause an ihren alten Platz im Programm zurück und verspricht Nostalgie für die Zuschauer.

Neue Moderatoren ohne TV Erfahrung

Die Gebrüder Kaulitz betonen deutlich, dass sie keine professionellen Moderatoren sind. Bill Kaulitz räumt im Interview mit dem Sender ein, dass die Erwartungen an die Show bewusst heruntergeschraubt werden sollten. Die Brüder haben keinen Studiengang für diese Aufgabe absolviert und moderieren erstmals eine Samstagabendsendung. Statt technischer Perfektion setzen sie auf Spontaneität und ihren jahrelangen Zusammenhalt.

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Der Fokus liegt auf Gästen und Wetten

Tom Kaulitz definiert seine Rolle als moderierende Kraft sehr nüchtern. Er sieht sich primär als Präsentator der Inhalte, nicht als im Mittelpunkt stehende Person. Der Sänger erklärt, dass das Programm weniger von ihnen als vielmehr von den prominenten Gästen und den spektakulären Wetten lebt. Die Hauptaufgabe der beiden besteht darin, die Gäste vorzustellen und die Aktionen durchzuführen.

Konzept bleibt bewusst unverändert

Das Format soll nicht radikal neu erfunden werden. Die Betreiber und Moderatoren wollen der Show nicht ihre eigene Signatur aufzwingen, sondern sich in die bestehenden Strukturen einfügen. Zuschauer können sich daher auf das vertraute Element des Sofas und der großen Wetten verlassen. Die Brüder möchten, dass die Leute die Show weiterhin so kennen und lieben wie in der Vergangenheit. Jede Veränderung wird zugunsten der gewohnten Struktur vermieden.

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Live Ausstrahlung zur Prime Time

Die erste Ausgabe unter neuer Regie wird live übertragen. Die Ausstrahlung startet am 5. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF. Die Location der Show bleibt wie gewohnt im Fokus der Aufmerksamkeit. Alle Vorbereitungen sind auf diesen einen Abend ausgerichtet, an dem die neuen Moderatoren ihr Debüt feiern werden.

Historischer Kontext der Sendung

Die Rückkehr der Show markiert ein historisches Ereignis im deutschen Fernsehen. Lange Jahre war Thomas Gottschalk die feste Größe, die das Programm prägte. Mit Bill und Tom Kaulitz tritt nun eine völlig andere Zielgruppe ins Rampenlicht. Die Brüder stammen aus der Musikbranche und haben ihre Karriere in der Band Tokio Hotel aufgebaut. Ihr Einstieg soll zeigen, dass Unterhaltung auch jenseits des klassischen Fernsehens funktionieren kann. Der Sender hofft auf eine junge Zuschauerkohorte.