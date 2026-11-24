Zum Start von Top die Wette gilt! am 5. Dezember übernehmen die Kaulitz-Brüder die Show. Das ZDF bestätigt, dass Elstner, Lippert und Gottschalk nicht dabei sind.

Am 5. Dezember startet das ZDF mit "Top, die Wette gilt!" in eine neue Ära der deutschen Unterhaltungsszene. Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, beide 37 Jahre alt, übernehmen als neue Moderatoren den langjährigen Samstagabend-Klassiker. Dieser Übergang markiert nicht nur einen Wechsel der Generationen, sondern auch ein tiefgreifendes Umsetzen der bisherigen Moderationshierarchie. Die Brüder treten in die Fußstapfen derjenigen, die die Show über Jahrzehnte zu einer der populärsten Veranstaltungen Europas gemacht haben. Ihr Debüt findet jedoch unter besonderen Umständen statt, da die etablierten Vorreiter der Marke nicht an der Premiere teilnehmen werden.

ZDF bestätigt Ausschluss der legendären Gastgeber

Ein offizielles Statement des ZDF hat nun endgültige Klarheit über die Beteiligung der bekannten Gesichter geschaffen. Auf Anfrage der Medien wurde bestätigt, dass weder Wolfgang Lippert noch Oliver Lanz zur Sendung am 5. Dezember erscheinen werden. Eine Sprecherin antwortete knapp und unmissverständlich: "Nein, die beiden werden nicht teilnehmen." Damit ist bei der Neuauflage die komplette Riege der bisherigen Hauptmoderatoren von der Bühne verbannt. Der Sendebetrieb beginnt quasi bei null, da die bekannten Namen fehlen, die das Format historisch geprägt haben. Die Zuschauer müssen sich daher auf ein völlig neues Arrangement einstellen.

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Frank Elstner klagt über Erschöpfung und Reiseschwierigkeiten

Frank Elstner, das Original und Namensgeber der Show, war zwar eingeladen, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht zustimmen. Der 84-jährige Begründer teilte mit, dass die Anreise von Baden-Baden nach Halle für ihn derzeit zu anstrengend sei. In einem Gespräch mit BILD erklärte er ehrlich, dass ihm die Reise mit seinem Alter einfach zu viel Kraft raubt. Das ZDF hatte ihm und seiner Frau eine Einladung ausgesprochen, die er jedoch ablehnen musste. Trotz seines Interesses an der Show muss er seinem Körper Tribut zollen und die Teilnahme absagen. Damit fällt auch die Verbindung zur allerersten Stunde der Programmgruppe weg.

Thomas Gottschalk zieht sich endgültig aus dem Geschäft zurück

Auch Thomas Gottschalk wird am 5. Dezember nicht im Fernsehen zu sehen sein. Der ehemalige Moderator, der 1987 die Show von Frank Elstner übernommen hat, hat die Zukunft des Formats längst in andere Hände gegeben. Gottschalk verabschiedete sich am 25. November 2023 nach insgesamt 154 Ausgaben endgültig von seiner einstigen Sendung. Er hat klargestellt, dass er das Schicksal der Marke "Wetten, dass..?" dem Publikum überlässt. Seine Entscheidung, die Bühne nicht mehr zu betreten, ist endgültig. Er hatte die Show während seiner Amtszeit zu einer der größten Saturday-Night-Shows Europas entwickelt. Nun steht er als Gast bei der Neuauflage nicht mehr zur Verfügung.

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Historische Einordnung der vorherigen Moderationszyklen

Die Ausfälle der drei großen Namen lassen die historische Bedeutung der neuen Besetzung noch deutlicher hervortreten. Wolfgang Lippert moderierte nach Gottschalks erstem Rücktritt in den Jahren 1992 und 1993 insgesamt neun Ausgaben. Er prägte eine eigene Ära, die jedoch nach kurzer Zeit wieder endete. Oliver Lanz wagte sich 2012 an den Show-Giganten und stand bis zum vorläufigen Ende im Jahr 2014 insgesamt 16-mal als Gastgeber auf der Bühne. Beide haben Spuren hinterlassen, sind aber nicht Teil des Starts unter den Kaulitz-Brüdern. Diese Lücke ist historisch einzigartig und markiert einen scharfen Bruch.

Konsequenzen für den Start von Top die Wette gilt!

Die Abwesenheit der Alt-Moderatoren hat direkte Konsequenzen für den öffentlichen Empfang der neuen Sendung. Die Erwartungen der Zuschauer sind extrem hoch, da Bill und Tom Kaulitz den Spagat zwischen ihrer Musikkarriere und der TV-Moderation meistern müssen. Sie starten ohne die Rückendeckung der drei Männer, die "Wetten, dass..?" über Jahrzehnte definiert haben. Der Druck liegt nun vollständig auf den Schultern der Zwillinge. Ob das Publikum den Wechsel akzeptiert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Zukunft der Marke hängt nun mehr denn je von der aktuellen Leistung der neuen Moderatoren ab. Der 5. Dezember wird als Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Unterhaltungsmesse markieren.