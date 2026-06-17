Billie entdeckt ihre magischen Kräfte in 'Wie Verhext' - Ist es eine Kopie von 'Willkommen im Haus der Eulen'?

Der neue Disney-Film 'Wie Verhext' erzählt die Geschichte von Billie, einer Teenagerin, die in einem magischen Reich namens Hex strandet und truths about ihre Mutter entdeckt. Fans fragen sich, ob der Film eine Kopie der abgesetzten Serie 'Willkommen im Haus der Eulen' ist. Die Wartezeit bis zum Kinostart im Jahr 2024 ist gespannt.

Billie , eine Teenagerin, die in ihrem Vorstadtleben nie wirklich angekommen ist, entdeckt versehentlich verborgene Kräfte und landet in Hex , einem magischen Reich mit ungezügelter Magie und alten Geheimnissen.

Dort erfährt sie truths about ihre Mutter Alice, die ihre Vergangenheit jahrelang für sich behalten hat.

'Wie Verhext' erzählt von einer jungen Frau, die erst in einer fremden Welt begreift, wer sie wirklich ist. Regie führen Fawn Veerasunthorn und Jason Hand. Veerasunthorn war zuvor als Head of Story an Disneys 'Raya und der letzte Drache' beteiligt. Mit 'Wie Verhext' veröffentlicht Disney seinen 65. abendfüllenden Animationsfilm.

Das Reich Hex entwarfen die Regisseur*innen als magische Gegenwelt, in der Billies Kräfte nicht fremd sind, sondern dazugehören. Was auf den ersten Blick wie ein fantastisches Disney-Abenteuer klingt, wirkt für etliche Fans kurioserweise wie die Kopie einer bekannten Disney-Serie, die trotz treuem Publikum nach drei Staffeln abgesetzt wurde. Die Rede ist von 'Willkommen im Haus der Eulen', eine US-amerikanische Animationsserie, die von 2020 bis 2023 von Disney selbst ausgestrahlt wurde.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die 14-jährige Luz Noceda, die versehentlich durch ein Portal auf die 'Brodelnden Inseln' gelangt - eine magische Welt, die aus den Überresten eines Titanen besteht. Dort freundet sie sich mit der rebellischen Hexe Eda und dem dämonischen King an und verfolgt ihren Traum, selbst eine Hexe zu werden, obwohl sie keine angeborenen magischen Fähigkeiten besitzt.

'Alternativer Titel: 'Willkommen im Haus der Eulen'. Aber für Heteros.

' 'Also. Es ist nicht wie der 'Willkommen im Haus der Eulen'-Film, den wir erwartet haben. Dann werden wir ja sehen, was uns erwartet!

' D23 2024: Die Highlights vom Disney-Fan-Event in den deutschen Kinos. Spätestens dann können sich Disney-Fans im Kino selbst ein Bild darüber machen, wie nah die Parallelen zwischen 'Wie Verhext' und 'Willkommen im Haus der Eulen' wirklich sind. Die Wartezeit bis zum Kinostart des neuen Disney-Films könnt ihr euch kurioserweise auf 2024 beschränken





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