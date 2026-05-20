Billie Jean King bekommt ihr Bachelor of Arts in Geschichte.

Billie Jean King hat heute ihren Abschluss in Geschichte an der California State University in Los Angeles gefeiert. Sie betont, dass ihr Abschluss viel bedeutender ist, als sie anfangs gedacht hatte, und hofft, dass noch weitere Menschen an den Hochschulen wieder zum Lernen kommen.

Billie Jean King , die einst beste Tennis spielerin der Welt und Kämpferin für Frauenrechte und Gleichberechtigung, hat heute ihren Bachelor of Arts in Geschichte an der California State University in Los Angeles erworben.

Sie trug eine schwarze Robe mit einer golden-grauen Absolventenschärpe und einen mehrfarbigen Tennisschläger. King, die 1961 an der Uni eingeschrieben war und ihr Studium 1964 auf den Sport abgebrochen hatte, betont, dass ihr Abschluss für sie viel bedeutender ist, als er für sie gedacht war. Sie hofft, dass noch mehr Menschen wieder zur Schule gehen, um Inklusion und Diversität zu fördern.

Der große Unterschied zwischen dem Lernen in den 60er Jahren und heute beinhaltet ihr Kommentar, dass das Lernen heute viel virtueller ist und dass die Präsenz im Unterricht damals wesentlich größer war. King betont, dass sie sich der ganzen Unterstützung und Motivation für das Lernen in den 60er Jahren große Vorzüge verschafft hat, weshalb sie nun nach ihrem Abschluss so glücklich ist





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