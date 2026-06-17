Billy Bob Thornton Entwarnung für 'Yellowstone' Fans: Hauptfigur Tommy Norris wird nicht aus der Serie geschrieben werden

Billy Bob Thornton hat Entwarnung gegeben, dass Hauptfigur Tommy Norris nicht aus der Serie 'Yellowstone' geschrieben werden wird. Die Serie sorgte mit einem überraschenden Tod für Aufsehen und die Frage, ob auch Hauptfigur Tommy Norris irgendwann aus der Serie geschrieben werden könnte, stellt sich für viele Fans. Taylor Sheridan, der Serienschöpfer, hat bereits in den dritten Staffel Ideen, aber die Darstellenden wie Ali Larter, die Angela spielt, können nicht vorhersagen, welche Ideen er für die kommende Staffel hat.

Billy Bob Thornton hat Entwarnung gegeben, dass Hauptfigur Tommy Norris nicht aus der Serie ' Yellowstone ' geschrieben werden wird. Die Serie mit einem überraschenden Tod für Aufsehen sorgte und die Frage, ob auch Hauptfigur Tommy Norris irgendwann aus der Serie geschrieben werden könnte, stellt sich für viele Fans.

Taylor Sheridan, der Serienschöpfer, hat bereits in den dritten Staffel Ideen, aber die Darstellenden wie Ali Larter, die Angela spielt, können nicht vorhersagen, welche Ideen er für die kommende Staffel hat. Auch Paramount+ ist noch unklar, ob sie dem bisherigen Turnus treu bleiben wird. Die Serie 'Yellowstone' ist eine großartige Western-Serie vom 'Dutton Ranch'-Schöpfer und ist endlich auf Netflix im Stream





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