Stürmer Said El Mala fühlt sich beim 1. FC Köln pudelwohl. Trotz internationaler Angebote betont er, dass er sich bewusst für den FC entschieden hat.

Er ist gekommen, um zu bleiben: Said El Mala fühlt sich beim FC rundum wohl. Das betonte der Stürmer jetzt noch einmal ausdrücklich. Dass der deutsche Nationalspieler immer noch das FC-Trikot trägt, lag aber nicht nur am Kölner Sportboss oder mangelnden Angeboten, sondern vor allem auch am Spieler.

Im Interview mit dem „Kicker“ betont El Mala nochmal explizit, dass er sich nicht GEGEN einen Wechsel entschieden hat, sondern FÜR Köln.

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„Ich habe mich vom ersten Tag an super wohlgefühlt mit den Jungs. Im Sommer haben wir zwar viele neue Spieler bekommen und viele Spieler abgegeben, aber wir haben nicht an Qualität verloren, sondern welche dazugewonnen. Und auch mein Bruder war ein Grund, weil ich mir sicher war, dass er dieses Jahr diese Chance kriegt und der Knoten platzen wird“, sagt El Mala. Im Sommer baggerten England-Klubs intensiv um den Youngster und wären auch bereit gewesen, die geforderte Ablösesumme zu bezahlen.