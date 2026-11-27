Früher Chaos-WG, heute der Wunsch nach gepflegtem Vorgarten: Unsere Autorin fragt sich, wann sie sich zu dieser Frau entwickelt hat, die ihr früheres Ich als spießig bezeichnet hätte.

Früher Chaos-WG, heute der Wunsch nach gepflegtem Vorgarten: Unsere Autorin fragt sich, wann sie sich zu dieser Frau entwickelt hat, die ihr früheres Ich als spießig bezeichnet hätte.zusammengewohnt hatte.

Ich würde eine Nacht bei ihr schlafen, bevor wir am nächsten Tag früh zum Flughafen müssten, um unseren Flug in die gemeinsamen Ferien zu erwischen. Meinen Rucksack hatte ich schon eine Woche zuvor gepackt und geschnürt, meine Freundin dagegen legte jetzt erst los. Sie entschied sich für den, den sie sonst täglich mit zur Arbeit nahm: einen mittelgroßen schwarzen Rucksack. Erstmal kippte sie alles, was sich noch darin befand, auf den Teppich neben ihrem Bett.

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Dort lagen nun ein Häufchen Zopfgummis, Stifte, Hefte, Krümel, Krümel, Krümel, Maßbänder, eine offene Packung Fisherman’s Friend und ein paar lose Bonbons dazu.