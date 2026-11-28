Binance erhält vorläufige Zulassung für Asien-Hub in Bhutan

Investing.com – Die Kryptobörse Binance hat eine vorläufige aufsichtsrechtliche Genehmigung für den Aufbau eines regionalen Asien-Hubs in Bhutan erhalten. Damit treibt der weltgrößte Handelsplatz für Kryptowährungen seine Expansion in der Region voran und baut seine Präsenz in aufstrebenden Märkten für digitale Vermögenswerte weiter aus.

Die Genehmigung der Gelephu Central Bank gestattet es Binance, die Planungen für regulierte Digital-Asset-Aktivitäten in der Gelephu Mindfulness City weiterzuverfolgen. Vor der Erteilung einer vollständigen Lizenz und der formellen Betriebsaufnahme muss die Krypto-Börse jedoch noch zusätzliche aufsichtsrechtliche Auflagen erfüllen. Binance teilte mit, zudem eine Kooperationsvereinbarung mit der Gelephu Mindfulness City unterzeichnet zu haben. Diese legt die Pläne fest, das Sondergebiet zu einem regionalen Knotenpunkt für das operative Asien-Geschäft auszubauen.

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Die Partnerschaft umfasst den Aufbau einer substanziellen lokalen Präsenz, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie gezielte Investitionen in Kapazitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen beabsichtigt, bei Initiativen in den Bereichen Personalbeschaffung, Aus- und Weiterbildung sowie Wissenstransfer bezüglich Digital Assets, aufsichtsrechtlicher Compliance und Betriebsabläufe mit den lokalen Behörden zusammenzuarbeiten. Gelephu soll dabei als regionales Kompetenzzentrum etabliert werden, um die breiter angelegten Asien-Aktivitäten von Binance zu unterstützen.