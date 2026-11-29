Binance forciert Diversifizierung: Krypto-Handelsplatz startet Handel mit Hongkong-Aktien

Binance plant die Einführung des Handels mit in Hongkong notierten Aktien und Exchange-Traded Funds . Damit baut die Krypto-Börse ihr Angebot im Bereich traditioneller Finanzanlagen aus, um sich über digitale Vermögenswerte hinaus breiter aufzustellen.

Yi He, Mitgründerin und Co-CEO von Binance, kündigte die Expansion am Sonntag auf einer Konferenz in Bangkok an und skizzierte dabei die Ambitionen des Unternehmens, sich zu einer umfassenden Plattform für Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Der Handel mit mehr als 1.000 in Hongkong gelisteten Aktien und ETFs soll am 1. Dezember starten. Nutzer können die Wertpapiere direkt mitDer Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund, dass Krypto-Börsen angesichts einer anhaltenden Schwächephase an den Märkten für digitale Vermögenswerte verstärkt nach alternativen Einnahmequellen suchen.

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Auch Wettbewerber wie Coinbase und Kraken haben klassische Finanzprodukte in ihr Sortiment aufgenommen, was den Konkurrenzkampf zwischen Krypto-Plattformen und etablierten Finanzdienstleistern verschärft. Binance hatte bereits im Januar Perpetual Futures auf Rohstoffe und Aktien eingeführt, bevor im Juni der direkte Handel mit an US-Börsen notierten Titeln sowie tokenisierten Aktien folgte. Die Handelsplattform verzeichnet nach eigenen Angaben eine deutlich anziehende Nachfrage nach Derivaten auf traditionelle Basiswerte.