In den 13 deutschen Anbaugebieten wird häufiger Öko-Wein produziert. Worauf es bei Schädlingsbekämpfung und Siegeln, Betriebsumstellung und Bewirtschaftung ankommt

zunehmend gefragt. Die Fläche der ökologisch bewirtschafteten Rebfläche hat sich nach Darstellung des Deutschen Weininstituts innerhalb von zehn Jahren etwa verdoppelt. Sie macht demnach inzwischen 15,5 Prozent aller bewirtschafteten Weinberge aus.

Seit der Jahrtausendwende werden - mit leichten Schwankungen - immer mehr Weinberge nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet. Im vergangenen Jahr waren es 15.800 Hektar - 2015 rund 7.600 Hektar und im Jahr 2000 erst 1.700 Hektar. Das sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher auf Grundlage von Erhebungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Im Vorjahresvergleich legte die Öko-Weinbaufläche um rund 500 Hektar zu.

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Die gesamte Rebfläche in Deutschland ist dagegen seit dem Jahr 2000 ungefähr konstant, zuletzt waren es rund 102.000 Hektar. Die ökologisch bewirtschafteten Anteile lagen laut DWI 2000 bei nur 1,6 Prozent und 2015 bei 7,4 Prozent. Gerade viele Prädikatsweingüter setzen auf Bio. 82 von rund 200 Weingütern im Verband Deutscher Prädikatsweine bewirtschafteten mehr als 40 Prozent der VDP-Rebflächen ökologisch, „wobei sich ein Teil der Betriebe beziehungsweise Flächen noch in der Umstellung befindet“, wie VDP-Sprecher Max Rohde sagte.

„Damit entfallen rund 15 Prozent der gesamten deutschen Öko-Weinbaufläche auf VDP-Weingüter, obwohl diese insgesamt nur knapp sechs Prozent der deutschen Rebfläche bewirtschaften. “ Die Umstellung eines Weinbaubetriebs auf die zertifiziert ökologische Bewirtschaftung dauert drei Jahre. „Oftmals findet die Umstellung vom konventionellen auf den ökologischen Weinbau mit dem Generationswechsel statt“, berichtete Büscher. „Öko-Winzer waren schon immer Vordenker im Weinbau“, sagte Büscher.

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„Viele Methoden des Ökoanbaus sind heute Standard im konventionellen Weinanbau. “ Dazu gehören robustere Rebsorten wie etwa Cabernet Blanc, Solaris oder Regent. Der Einsatz von Raubmilben, Marienkäfern oder Schlupfwesten bei der Schädlingsbekämpfung gehe ebenso auf Öko-Winzer zurück, wie die Begrünung der Rebzeilen mit Blühstreifen oder Bäumen. Im Öko-Weinbau wird auf alle chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und Herbizide ebenso verzichtet wie auf synthetische Mineraldünger, erläuterte Büscher.

Die Reben gesund zu halten sei daher die größte Herausforderung. Erhebliche Ertragsverluste können die Folge sein. Nicht aber 2026: „Durch die extreme Trockenheit hatten die Mehltau-Pilze keine Chance und die Reben blieben sehr gesund.

“ Gegen den Mehltau wird im ökologischen Weinbau Schwefel und gegen den Falschen Mehltau Kupfer eingesetzt. Lange Zeit hätten Öko-Winzer Backpulver sehr wirksam gegen die Pilzkrankheit Mehltau verwendet.

„2025 wurde es allerdings als sogenannter Grundstoff für die Anwendung an Reben in Deutschland und Österreich ausgeschlossen und stattdessen ein Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff von Backpulver zugelassen“, sagte Büscher. Der Preisunterschied mache mehr als das Fünffache aus und habe die Kosten der Betriebe deutlich erhöht, die ohnehin schon wirtschaftlich unter Druck stehen. Eine Initiative zur Wiederzulassung von Backpulver bei der Auch Kaliumphosphonat sei viele Jahre als Pflanzenstärkungsmittel im Öko-Weinbau zugelassen gewesen und habe gut gegen den Falschen Mehltau gewirkt.

Die EU habe den Wirkstoff aber 2013 zum Pflanzenschutzmittel erklärt - das Ende für den Einsatz im ökologischen Weinbau. Eine Initiative Deutschlands, den Stoff wieder zuzulassen, sei 2025 abgelehnt worden. Weil den Winzerinnen und Winzern nur noch das weniger wirksame Kupfer gegen die Pflanzenkrankheit zur Verfügung steht, hätten diese in sehr feuchten Frühsommern große Probleme gehabt, die Reben gesund zu halten, so zuletzt 2024, 2021 und 2016.

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Die Anbaumethoden für biologisch arbeitende Weinbaubetriebe sind seit 1991 in einer EU-Öko-Verordnung festgeschrieben und ihre Anwendung werde mindestens einmal im Jahr überprüft. Die technischen Verfahren zur Biowein-Herstellung seien seit dem Jahrgang 2012 EU-rechtlich festgeschrieben.

„So gelten etwa für Bio-Weine niedrigere Grenzwerte für die maximalen Schwefelgehalte“, erläuterte Büscher. „Weine, die nach diesen EU-Vorgaben von zertifizierten Betrieben produziert wurden, können als Ökologischer Wein, Öko-Wein, oder Bio-Wein bezeichnet werden“, sagte Büscher. Zu erkennen sind sie an dem EU-Bio-Logo und dem Deutschen Bio-Siegel. Etwa die Hälfte der zertifizierten ökologisch arbeitenden Weinerzeuger sind in Verbänden organisiert, wie Büscher sagte.

Die wichtigsten seien Ecovin, Bioland und Naturland.

„Sie schreiben noch weitergehende Weinanbau- und Ausbaukriterien für ihre Mitgliedschaft vor als die EU. “Im deutschen Weinbau gibt es seit einigen Jahren auch einen Trend zur biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, wie Büscher sagt. Mit rund 1.500 Hektar macht sie fast zehn Prozent des ökologischen Weinbaus aus. Demeter und respekt-Biodyn sind die bekanntesten Siegel für diese Weine.

Diese Winzer verwenden unter anderem Kräuterauszüge, um die Reben zu stärken und vor Krankheiten zu schützen oder auch mit Dung gefüllte Kuhhörner. Auch die Mondphasen spielen bei den Arbeiten im Weinberg und -keller auch eine Rolle.