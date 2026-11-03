BioNTech Quartalszahlen: RÜCKGANG BEI UMSATZ UND HOHE FORSCHUNGSAUSGABEN IM DRIITTEN QUARTAL 2026

BioNTech SE veröffentlichte Ergebnisse für Q3 2026 mit rückläufigem Umsatz wegen geringer COVID-19-Impfstoffnachfrage. Hohe IO- und ADC-Investitionen prägen die Finanzbilanz des Mainzer Unternehmens.

Die BioNTech SE hat am 3. November 2026 in Mainz ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2026 veröffentlicht. Der Umsatz der Firma sank deutlich im Vergleich zum Vorjahr, während die Ausgaben für die Forschung stark anstiegen. Diese Entwicklung spiegelt den strategischen Wandel des Unternehmens wider, das sich stärker auf die Onkologie konzentriert, nachdem die Nachfrage nach den COVID-19-Impfstoffen nachgelassen hat.

Finanzergebnisse und Umsatzentwicklung im Detail

Der Umsatz von BioNTech belief sich im dritten Quartal 2026 auf 1.289,2 Mio. €. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 1.518,9 Mio. €. Für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2026 errechnete sich ein Umsatz von 1.512,9 Mio. €, verglichen mit 1.962,5 Mio. € in der entsprechenden Periode des Vorjahres. Der Rückgang der Einnahmen ist im Wesentlichen auf die erwartete geringere Marktnachfrage nach den COVID-19-Impfstoffen von BioNTech zurückzuführen.

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Steigende Ausgaben für Krebsforschung und Technologie

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf 748,1 Mio. € im dritten Quartal 2026, verglichen mit 564,8 Mio. € im Vorjahr. In den ersten neun Monaten lagen diese Kosten bei 1.856,1 Mio. € gegenüber 1.599,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die Kostenentwicklung wurde im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Entwicklung von Immunonkologie-Programmen sowie von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten getrieben. Hinzu kamen Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten außerhalb des strategischen Fokus von BioNTech.

Auswirkungen von CureVac und Prozessoptimierung

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten stiegen auf 178,5 Mio. € im dritten Quartal 2026, verglichen mit 148,5 Mio. € im Vorjahr. In den ersten neun Monaten beliefen sie sich auf 527,1 Mio. € gegenüber 406,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Diese Anstiege waren im Wesentlichen auf laufende Aktivitäten im Vorfeld der Markteinführung und den Aufbau einer kommerziellen Vertriebsstruktur zurückzuführen. Auch Aufwendungen im Zusammenhang mit BioNTechs globaler Initiative zur Skalierung von Prozessen und der ERP-Infrastruktur sowie die Einbeziehung der Geschäftstätigkeit von CureVac spielten eine Rolle.

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Sonstiges operatives Ergebnis und Restrukturierung

Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag von 134,3 Mio. € im dritten Quartal 2026, verglichen mit -704,2 Mio. € im Vorjahr. Für die ersten neun Monate 2026 lag das Ergebnis bei -358,6 Mio. € gegenüber -730,1 Mio. €. Der Anstieg wurde hauptsächlich von Wertminderungsaufwendungen und mitarbeiterbezogenen Restrukturierungsaufwendungen aus der Umsetzung von BioNTechs Pipeline-Priorisierung geprägt. Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis betrug im dritten Quartal -58,9 Mio. € und in den ersten neun Monaten -91,1 Mio. €.

Strategische Ausrichtung auf Onkologie und Wachstum

Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech, betonte die Fortschritte im Bereich der Onkologie. Die im Laufe des Jahres 2026 erreichten Meilensteine zeigten, dass die Firma ihre Onkologie-Pipeline entschlossen vorantreibe. Gleichzeitig gewinne die Strategie für Kombinationstherapien weiter an Dynamik, wie die Ankündigung der ersten globalen Phase-3-Studie zu Pumitamig in Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat zeige. BioNTech plante, das Unternehmen bis 2030 zu einem diversifizierten Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu entwickeln. Eine Telefonkonferenz und ein Webcast waren für den 3. November 2026 um 14:00 Uhr MEZ geplant, um die Ergebnisse detailliert zu erläutern.