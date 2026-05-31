BioNTech und Bristol Myers Squibb haben auf der 2026 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting in Chicago die Ergebnisse der Phase-2-Studie ROSETTA Lung-02 vorgestellt. Die Studie untersucht die Wirkung von Pumitamig, einem PD-L1xVEGF-A-Bispezifikator, bei Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs.

BioNTech und Bristol Myers Squibb präsentieren ermutigende Ergebnisse aus der Phase-2-Studie ROSETTA Lung-02. Die Studie untersucht die Wirkung von Pumitamig , einem PD-L1xVEGF-A-Bispezifikator, bei Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs.

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Antitumor-Aktivität, mit hohen Antwortraten bei Patienten mit nicht-squamösem und squamösem Lungenkrebs. Die Studie wurde auf der 2026 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting in Chicago vorgestellt. Die Ergebnisse sind besonders ermutigend, da sie zeigen, dass Pumitamig bei Patienten mit verschiedenen PD-L1-Expressionsebenen wirksam ist. Die Studie wurde von BioNTech und Bristol Myers Squibb gemeinsam durchgeführt und zeigt die Wirksamkeit von Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie.

Die Ergebnisse der Studie werden als wichtiger Schritt in der Entwicklung von Pumitamig als Behandlungsmöglichkeit für nicht kleinzelliges Lungenkrebs angesehen. BioNTech und Bristol Myers Squibb planen, die Entwicklung von Pumitamig weiter voranzutreiben und die Wirksamkeit von Pumitamig in verschiedenen Studien zu untersuchen. Die Unternehmen arbeiten daran, Pumitamig als wirksame Behandlungsmöglichkeit für nicht kleinzelliges Lungenkrebs zu entwickeln und den Patienten eine bessere Behandlungsmöglichkeit zu bieten.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Pumitamig eine wichtige Rolle bei der Behandlung von nicht kleinzelligem Lungenkrebs spielen kann und die Unternehmen werden weiterhin an der Entwicklung von Pumitamig arbeiten, um den Patienten eine bessere Behandlungsmöglichkeit zu bieten





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