BioNxt Solutions Inc. nimmt Zusammenarbeit mit BD&L-Berater auf, um Vermarktungs- und Partnerschaftsstrategie für BNT23001 zu unterstützen

BioNxt Solutions Inc. hat bekannt gegeben, dass es eine Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Berater für Geschäftsentwicklung und Lizenzierung aufgenommen hat, um die Vermarktungs- und Partnerschaftsstrategie für BNT23001 zu unterstützen, der patentierten, firmeneigenen sublingualen Cladribin-Formulierung in Form einer oral löslichen Folie zur Behandlung von Multipler Sklerose.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / BioNxt Solutions Inc. hat bekannt gegeben, dass es eine Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Berater für Geschäftsentwicklung und Lizenzierung aufgenommen hat, um die Vermarktung s- und Partnerschaftsstrategie für BNT23001 zu unterstützen, der patentierten, firmeneigenen sublingualen Cladribin -Formulierung in Form einer oral löslichen Folie zur Behandlung von Multipler Sklerose .

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Darreichungsform besonders für MS-Patienten relevant sein könnte, die unter Schluckbeschwerden, auch bekannt als Dysphagie, leiden. Die Initiative wird sich auf die Bewertung potenzieller Möglichkeiten für Lizenzierung, gemeinsame Entwicklung, regionale Vermarktung und strategische Partnerschaften konzentrieren. Der BD&L-Berater wird BioNxt dabei unterstützen, die kommerzielle Positionierung des Programms zu verfeinern, potenzielle pharmazeutische Partner zu identifizieren, Transaktionsstrukturen zu bewerten und sich auf zukünftige Geschäftsentwicklungsaktivitäten vorzubereiten.

BioNxt hat eine geplante Bioverfügbarkeitsstudie am Menschen vorbereitet, die darauf ausgelegt ist, Cladribin ODF 10 mg mit dem zugelassenen Referenzprodukt Mavenclad 10 mg Tabletten zu vergleichen. Die Studie soll wichtige pharmakokinetische Parameter bewerten, darunter die Gesamtwirkstoffexposition, die maximale Plasmakonzentration und die Zeit bis zum Erreichen der maximalen Konzentration, und gleichzeitig die Sicherheit und Verträglichkeit überwachen.

Nächste Schritte BioNxt bereitet sich weiterhin auf die geplante Bioverfügbarkeitsstudie am Menschen vor und arbeitet gleichzeitig mit seinem BD&L-Berater zusammen, um Partnerunterlagen zu erstellen, potenzielle pharmazeutische Partner zu identifizieren, vergleichbare Transaktionen zu analysieren, vorrangige Zielmärkte zu bewerten und geeignete Vertragsstrukturen zu prüfen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Beauftragung des BD&L-Beraters oder der strategische Bewertungsprozess zu einer Lizenzvereinbarung, einer Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung, einer Vermarktungsvereinbarung oder einer anderen geschäftlichen Vereinbarung führen wird





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