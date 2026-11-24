Tausche GTA 6 gegen familientauglichen Konsolen-Spaß. Gerade gibt es Switch 2, Konsole und Spiele zu Schnäppchen-Preisen.

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Mehr dazu liest du - Tausche GTA 6 gegen familientauglichen Konsolen-Spaß. Gerade gibt es Switch 2, Konsole und Spiele zu Schnäppchen-Preisen. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Laut einem Brancheninsider soll Rockstar Games bereits an einer Switch-2-Portierung von GTA 6 arbeiten und technische Hürden angehen. Rockstar, Take-Two und Nintendo haben das bislang nicht bestätigt; Switch-2-Fans.

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Nun, es gab vor dem Release von GTA ein Zocker-Leben und das gibt es natürlich auch auf Konsolen, auf denen Grand Theft Auto 6 noch nicht erschienen ist. Gut so, denn aktuell bekommt man die Nintendo Switch 2 ebenso zu Black-Friday-Preisen wie Spiele und Zubehör. Bis zu 50 % lassen sich sparen, wenn man rasch zuschlägt. Preiserhöhung im September, dazu die Speicherkrise: Eine Switch 2 inklusive Spiel für unter 500 Euro ist derzeit schon ein echt guter Preis.

Gerne hätten wir dir ein Bundle mit GTA 6 angepriesen, doch vielleicht kommt der Mega-Blockbuster ja irgendwann doch noch auf die Nintendo-Konsole. Alternativ hast du die Wahl zwischen einemAm Fernseher bis zu 4K/60 fps bei kompatiblen SpielenViele Spiele der ersten Switch sind kompatibel, aber nicht alle Beide Bundles für 499 Euro als Black-Friday-Angebote bei Amazon: Mario Kart World oder Switch Sports Resort Bis man GTA 6 überhaupt mal mit Rabatt kaufen können wird, vergeht sicher eine längere Zeit.

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Ganz zu schweigen von der Switch-2-Version von Grand Theft Auto 6, die noch irgendwo in den Sternen steht. Aber: Es soll niemand sagen, auf der Nintendo-Konsole gäbe es keine guten Spiele, ganz im Gegenteil.hat einen Metascore von 90 abgestaubt, dazu einen User-Score von 8,4 von 10. Und ein „Must Play“-Siegel gab es obendrauf. Derzeit bekommt man den Switch-2-Hit mit 25 % Rabatt.

-50%Tasche, Pro Controller, Display-Schutzfolie – wer sich oder anderen eine Switch 2 schenkt, kommt an diversem Zubehör nicht vorbei. Zwar ist das Original-Zubehör von Nintendo verhältnismäßig teuer, doch stehen Dritthersteller-Produkte den Originalen qualitativ kaum nach, wie die hohen Sterne-Bewertungen bei Amazon belegen. So wird Daydayupssehr gut bewertete Displayschutzfolie sucht, greift am besten zum 4er-Pack mit einfacher Installation dank beiliegendem Rahmen.

Als Alternativ zum teuren Pro Controller von Nintendo empfehle ich den mitdaydayup Tasche Kompatibel mit Nintendo Switch 2-Konsole, Harte Tragetasche Hülle Case für die Nintendo Switch 2, Schutzhülle mit Aufbewahrung für 20 Spiele, Konsole & Zubehör - SchwarzOrzly Tragetasche für Nintendo Switch 2 2025 Konsole mit Bildschirmpolster | Switch 2 Neueste 2025/2026 Tasche weiches Mikrofaserfutter Fächer für Spielkarten microSD Joycons und Zubehör GESCHENKBOXOrzly Switch 2 Zubehoer Bundle Tragetasche und Displayschutz fuer Nintendo Switch 2 Konsole Case Displayschutz Grip Case USB-C Kabel Spielehalter Kopfhoerer Thumbgrips und mehrTokluck Ladestation für 2025 Nintendo Joy Con 2, Schnelle Switch 2 Joy Con Magnetische Ladestation mit 7 Lichtmodi, Erweiterte Controller Ladegerät für Nintendo Switch 2 ZubehörSPGOOD Wireless Controller für Switch, Switch 2, OLED/Lite, Turbo/Vibration | 6-Achsen-Gyroskop, 3 Turbo-Geschwindigkeiten & 4 Stufen Dual Vibration einstellbar, rutschfeste Griffe, USB-C AufladungWas für PS5 und Xbox Series X GTA 6 ist für die Switch 2 Zelda Ocarina of Time – ein absoluter Überflieger.

Das Switch-2-Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time verkaufte sich laut Nintendo in den ersten vier Tagen weltweit mehr als 5,2 Millionen Mal und erzielte damit den bislang erfolgreichsten Start eines Nintendo-eigenen Switch-2-Spiels. Den Zelda-Rekord hält es trotzdem nicht: Tears of the Kingdom kam in drei Tagen auf mehr als zehn Millionen Verkäufe; zum starken Start des Remakes dürften laut Artikel die guten Bewertungen sowie überarbeitete Grafik,Innovative Neuheiten, top-bewertete Bestseller, supergünstige Schnäppchen – wir sind ständig auf der Suche nach den besten Produktempfehlungen.

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