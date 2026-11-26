Wetter zum 1. Advent: DWD erwartet Glatteis durch gefrierenden Regen am Sonntagabend. Ab Dezember im Westen bis 10 Grad – kaum neuer Schnee in Sicht.

Wetter zum 1. Advent: DWD erwartet Glatteis durch gefrierenden Regen am Sonntagabend. Ab Dezember im Westen bis 10 Grad – kaum neuer Schnee in Sicht.

Mütze, Schal und Sonne im Gesicht: Nach dem frostigen Adventswochenende soll es in Deutschland spürbar milder werden, im Westen sind bis zu 10 Grad möglich. Westlich der Linie Hamburg–Stuttgart zieht am 1. Advent Regen auf Böden, die nach Tagen mit strengem Frost steinhart gefroren sind. DerDanach drehen die meisten Wettermodelle auf mild: Bis zum 7.

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Dezember klettern die Werte im Westen auf bis zu 10 Grad. Am Sonntagnachmittag erreicht eine Atlantikfront den Nordwesten. Oberhalb von 200 bis 600 Metern fällt zunächst Schnee, darunter Schneeregen und Regen. Auf den Kämmen der Mittelgebirge kann der Südostwind stürmisch auffrischen.