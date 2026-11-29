Leyla Heiter will endlich rauchfrei werden. Nach einer Spritze berichtet sie von unangenehmen Folgen und einer ersten Überraschung.

Die Reality-Darstellerin ließ sich eine sogenannte Anti-Rauch-Spritze verabreichen.ausführlich von dem Eingriff.

"Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig mit der Spritze. Es wurde zwischen acht und zehn Mal pro Seite reingestochen", erzählte sie. Die Folgen spürtesofort: Ihre Ohren fühlten sich stark angeschwollen an und sie hatte mit leichtem Schwindel und Übelkeit zu kämpfen. Gleichzeitig gab es aber auch eine gute Nachricht: Unmittelbar nach der Prozedur hatte sie keinerlei Lust auf eine Zigarette.

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Ob das auch in der kommenden Zeit so bleibt, willUm möglichen Blutergüssen vorzubeugen, erhieltnach dem Eingriff Papiertücher, die sie fest gegen ihre Ohren drücken sollte. Ob sie dabei ausreichend Druck ausgeübt hatte, konnte sie jedoch nicht genau sagen. , berichtete sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich glaube aber, meine eine Seite wird ein bisschen blau, weil vielleicht habe ich nicht fest genug gedrückt. Und ja, mir ist ein bisschen schwummrig, auch ein bisschen übel.