Frachtschiffe und Tanker sind weiterhin das Ziel von Cyberangriffen. Laut einem Zeitungsbericht werden dafür Lücken in Fortinet-Routern ausgenutzt.

US-Behörden untersuchen inzwischen Cyberangriffe auf bis zu 50 Frachtschiffe und Öltanker, hinter denen sie den Iran vermuten. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit den Ermittlungen vertraut seien.

Die Islamische Republik gelte demnach als Hauptverdächtiger, aber auch Russland komme noch infrage. Ein Regierungsvertreter betonte laut dem Bericht allerdings, dass es bislang keine Belege für eine Beteiligung des Iran gebe. Bei den Angriffen würden Sicherheitslücken in Fortinet-Routern ausgenutzt, die in der Schifffahrt weit verbreitet seien. Bereits im September hatten das Cyber Command der US-Küstenwache und das FBI vor staatlich unterstützten Angreifern gewarnt, die Schwachstellen in FortiGate-Geräten ausnutzen.

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Die Cyberangriffe werden demnach von bedrohlichen Warnungen begleitet, die darauf hindeuten, dass die Verantwortlichen Angst und Schrecken bei den Betroffenen verbreiten wollen.legen nun nahe, dass die Attacken nicht eingestellt wurden. Betroffen sind demnach inzwischen vorwiegend Schiffe in Europa und Asien. In einem Fall sei der Gastanker Vivit Africa auf dem Weg nach Italien angegriffen worden, der zudem „unregelmäßige Fahrmuster“ gezeigt habe. Ein Reeder aus Europa hat der Zeitung demnach bedrohliche Nachrichten gezeigt, die seine Crews bekommen hätten.

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Darin habe es geheißen, „Verräterschiffe werden in der Hölle brennen“, „es gibt keinen Waffenstillstand“ und „wir werden euch überall in der Welt jagen“. Andere hätten ähnliche Warnungen in Farsi bekommen, der Amtssprache des Iran. Wie anfällig die Schifffahrt für Cyberangriffe ist, hat sich bereits vor Monaten gezeigt. Anfang Oktober war bekannt geworden, dass das FBI und die US-Küstenwache angeblich Beweise dafür gefunden haben, dass Unbefugte bei einemZugriff auf dessen Antriebssystem erlangt haben.

Unklar war aber, was genau sie mit dem Zugriff hätten anstellen können. Jetzt zitiert das Wall Street Journal den Experten Lars Jensen mit der Einordnung, dass Cyberkriminelle ein Schiff übernehmen, in eine Brücke steuern oder in einem Hafen sprengen könnten, sei ein unrealistisches Hollywood-Szenario. Die Steuerung könne immer manuell erfolgen. An Bord könne man aus der Ferne aber durchaus Schaden anrichten und sogar Explosionen auslösen, schreibt die Zeitung. Für die Crews sind die Gefahren also real.