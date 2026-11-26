Seine Schwerkraft könnte erklären, warum ferne Kleinkörper auf schrägen Bahnen kreisen. Doch das Modell hat Lücken. Ein Observatorium soll es prüfen.

Seine Schwerkraft könnte erklären, warum ferne Kleinkörper auf schrägen Bahnen kreisen. Doch das Modell hat Lücken. Ein Observatorium soll es prüfen. Drei Astronomen haben am 23.

November 2026 Berechnungen vorgelegt, nach denen weit hinter Neptun ein weiterer Planet kreisen könnte. Patryk Sofia Lykawka, Pedro Bernardinelli und Jonathan Horner nennen ihn Planet X2. Ihrestellt klar: Es geht um eine Rechenhypothese, nicht um einen Fund. Es gibt weder ein Foto noch eine bekannte Position am Himmel.

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Die Hochschule nennt 1,5 bis zwei Erdmassen, die Facharbeit bevorzugt etwa zwei. Das beschreibt die Masse, nicht die Größe: Einen Durchmesser haben die Forscher weder gemessen noch berechnet. Über Oberfläche, Atmosphäre oder Bewohnbarkeit verrät das Modell nichts. Seine Bahn hätte eine große Halbachse von 350 bis 500 AE.