Die Reform des Apothekengesetzes ermöglicht eine Reihe von Impfungen in Apotheken. Doch nur ein Teil der Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern setzt das um. Woran liegt das?

Der Winter ist da, es ist Grippe-Saison und eigentlich könnten sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen in der Apotheke um die Ecke impfen lassen. Doch das klappt nicht überall, denn die Möglichkeiten aus dem reformierten Apothekengesetz haben viele Apotheken im Lande noch nicht umgesetzt.

Bis jetzt bietet nur etwa jede zehnte Apotheke in Mecklenburg-Vorpommern einen Impf-Service an. Gerade im ländlichen Raum gebe es die Problematik, dass dort das Personal fehle, um diese Impfung jetzt schon anzubieten, so Markus Oelze vom Landesapotherverband. Um die Aufgabe auch zu stemmen, brauche es wirtschaftlich tragfähige Apotheken. Wenn eine Apotheke die Voraussetzungen erfülle, könnten aber künftig nicht nur Schutzimpfungen, sondern auch telemedizinische Beratung angeboten werden, so Oelze.

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Das Personal in Apotheken muss jedoch eine entsprechende Fortbildung absolvieren, um impfen zu können. Für diese Kurse gibt es laut Apothekenverband aktuell Wartezeiten, da sie teilweise ausgebucht sind. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Apothekerverband aktuell 350 Apotheken von denen nach Schätzung zwischen 30 und 40 Impfungen anbieten. Es kämen aber laufend welche dazu, heißt es.