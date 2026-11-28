Die brennende Ducati von Marc Marquez im Mittelpunkt, aber heiße Kupplungen, Motoren und Gemüter auch weiter hinten im Feld am Samstag in Valencia

"Bisschen lächerlich": Wie das MotoGP-Feld den Start des Valencia-Sprint erlebte Die brennende Ducati von Marc Marquez im Mittelpunkt, aber heiße Kupplungen, Motoren und Gemüter auch weiter hinten im Feld am Samstag in Valenciastand am Samstag auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia noch mehr im Mittelpunkt als das aufgrund seines am FreitagIn der Mitte der ersten Startreihe überhitzte die Werks-Ducati von Marquez so sehr, dass sie zu brennen begann.

Marquez selbst brachte sich mit einem Sprung in Sicherheit, bevor sein Motorrad gelöscht wurde. Grund für das Feuer war, dass die Kupplung überhitzt hatte. Grund für das Überhitzen der Kupplung wiederum war, dass die Startampel aufgrund einer Fehlfunktion rund zehn Sekunden lang Rot zeigte. -Reglement müssen die fünf roten Lichter der Startampel innerhalb von zwei bis fünf Sekunden erlöschen.

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Das war am Samstag in Valencia klar sichtbar nicht der Fall. Wie haben die anderen Fahrer im MotoGP-Feld den chaotischen Start mitsamt Abbruch erlebt?berichtet nach dem Sprint, den er nach der verkürzten Distanz letztlich klar für sich entschieden hat:"Nun, was soll ich sagen? Ich habe gesehen, wie die Lichter der Ampel sehr lange leuchteten. Das war ziemlich seltsam.