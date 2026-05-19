Bisseck enttäuscht: WM-Absage für den Inter-Star

Der Innenverteidiger von Inter Mailand, Yann Aurel Bisseck, wird nicht Teil des deutschen Kaders für die Weltmeisterschaft sein. Julian Nagelsmann verzichtet auf den 25-Jährigen, obwohl dieser eine starke Saison mit dem Double in Italien absolviert hat.

Bittere Enttäuschung für Yann Aurel Bisseck . Der Innenverteidiger von Inter Mailand wird nach Informationen von SPORT 1 und BILD nicht zum deutschen WM-Kader gehören. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet auf den 1,96 Meter großen Verteilter, wenn er am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft bekannt gibt.

Dabei hatte Bisseck gerade erst eine starke Saison in Italien absolviert. Mit Inter Mailand gewann der gebürtige Kölner die Meisterschaft und den Coppa Italia – das erste Double seit 2018 im italienischen Fußball. Für den Verteidiger war es der bisher größte Erfolg seiner Karriere – doch der Traum von einer Teilnahme an der WM ist vorerst geplatzt. Bisseck hatte vor Kurzem im BILD-Interview offen über seinen großen Traum gesprochen.

Ich bin sicher, dass der Bundestrainer weiß, was er in seiner Mannschaft sucht. Ich habe versucht, meine Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen – und habe mit dem Double in Italien mein Maximum erreicht, sagte der Verteidiger. Mein Ziel ist es, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein und das deutsche Trikot zu tragen. Diese Hoffnung hat sich nun nicht erfüllt.

Bisseck hatte sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft am 23. März 2025 im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien gegeben. Beim 3:3 im Rückspiel stand er erstmals im DFB-Trikot auf dem Platz. Bis heute blieb es sein einziges Länderspiel.

Sportlich hatte sich Bisseck in Mailand eigentlich stark empfohlen. In der abgelaufenen Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend 35 Spiele für Inter. Dabei kam er auf rund 2.800 Minuten, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Sein Weg nach oben war lang.

Bisseck wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und spielte im Anschluss auf Leihbasis für Holstein Kiel, Roda JC, Vitória Guimarães und Aarhus GF. Erst seit seinem Wechsel zu Inter Mailand im Sommer 2023 ging es steil bergauf. Jetzt muss er die WM vor dem Fernsehen verfolgen.

Für Bisseck bleibt die Hoffnung, dass der Traum vom deutschen Trikot bei einem späteren Großturnier noch wahr wird





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