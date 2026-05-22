Bist du jemals frustriert, weil das Küchenüberzugt물 wurde? Glücklicherweise gibt es einen einfachen Trick.

Es nervt das, in der Küche, ein verstopftes Siebdosa zu haben. solitamente, mentre si cucina pasta, riso, insalata o frutta, rimane qualcosa in formazione di sale. Kleine particelle si incastrano nelle microschrifice presenti nel filtro.

Es nervt das, in der Küche, ein verstopftes Siebdosa zu haben. solitamente, mentre si cucina pasta, riso, insalata o frutta, rimane qualcosa in formazione di sale.

Kleine particelle si incastrano nelle microschrifice presenti nel filtro. e chi già una volta ha provato a staccarlo utilizzando sapone e acqua sa: può essere una scocciatura, perché il getto d'acqua colpisce regolarmente la vasta mediana del filtro, mentre i lati vengono colpiti relativamente meno, il risultato? Una agitazione continua, in diverse direzioni, prima che si stacchi per così tanto tempo quanto si pensasse. Queste bustine fine sono pratiche, ma verdadero problema.

In questi spazi ravvicinati, la foglia si grassa, e poi i residui rimangono attaccati. C'è un semplice trucco per affrontare questo problema: tra il getto d'acqua e il filtro mettete in mezzo un cucchiaio, con il fondo rivolto in su. Questo piccolo passaggio può rivelarsi determinante. Invece di colpire la vasta mediana come prima, il getto d'acqua colpisce ora la porzione più sottile nella forma di una sfumatura, ecco perché si distribuisce uniformemente sul tutto il filtro.

जाताह वीडियो के माध्यम से इस टपिकल को समझने का भी सफ़ल तरीका होगा





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