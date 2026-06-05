Bitcoin als Geld jenseits staatlicher Kontrolle

Bitcoin als digitales Gold ist ein umstrittenes Thema. Während einige es als sicherheitshalberes Gut in der Portfolio diversifizierung sehen, sehen andere darin eine Möglichkeit, sich staatlicher Kontrolle zu entziehen.

Im April 2024 führte der Iran eine Gebühr für die Passage durch die Straße von Hormus für Öltanker ein, die in Bitcoin bezahlt werden sollte.

Dies war bemerkenswert, da Bitcoin als Währung geschaffen wurde, um sich staatlicher Kontrolle zu entziehen. Dennoch war 2026 für Bitcoin ein schwieriges Jahr. Der Kurs fiel seit dem Rekordhoch von 126.198 US-Dollar im Oktober 2025 um etwa 45 Prozent auf etwa 70.000 US-Dollar. Im gleichen Zeitraum stieg der Goldpreis um mehr als 50 Prozent und erreichte über 5.000 US-Dollar pro Unze.

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Diese Obergrenze ist im Code verankert und gilt praktisch als unveränderlich. Mehr als 20 Millionen davon wurden bereits geschürft, und die Rate, mit der neue Bitcoin entstehen, halbiert sich etwa alle vier Jahre, zuletzt im April 2024. Auf jede Halbierung folgte bislang eine kräftige Rallye, zuletzt der Anstieg auf das Rekordhoch im Oktober 2025.

Das Angebot wächst inzwischen um weniger als 1 Prozent pro Jahr und damit langsamer als Gold, dessen oberirdischer Bestand durch laufende Förderung jährlich um rund 1,7 Prozent zunimmt. Gemessen daran ist das digitale Gold heute tatsächlich knapper als physisches Gold selbst. Diese Knappheit bildet die Grundlage für ambitionierte langfristige Kursziele. Während Bitcoins Marktkapitalisierung derzeit bei rund 1,5 Billionen US-Dollar liegt, wird der Wert des weltweiten Goldbestands auf 18 bis 20 Billionen US-Dollar geschätzt.

Würde Bitcoin lediglich ein Zehntel dieses Wertes erreichen, entspräche das einem Kurs von rund 95.000 US-Dollar. Ein Viertel würde einen Bitcoin-Preis von etwa 240.000 US-Dollar implizieren. Der Marktverhalten erzählt jedoch eine andere Geschichte. Im täglichen Handel ähnelt Bitcoin weit mehr den Technologieaktien, mit denen es zunehmend in institutionellen Portfolios auftaucht, als dem Gold, mit dem es so oft verglichen wird.

Seit dem Start der US-Spot-ETFs im Januar 2024 blieb Bitcoins Korrelation mit dem NASDAQ durchgehend höher als jene mit Gold. Es legte zu, wenn Liquidität reichlich vorhanden war, und fiel bei nachlassender Risikobereitschaft oft schneller als Aktien selbst. Wer Bitcoin zur Absicherung einsetzt, trägt damit häufig dieselben Risiken, die bereits anderswo im Portfolio stecken. Der Irankonflikt illustrierte das eindrücklich: Bitcoin gab gemeinsam mit anderen Risikoanlagen nach und erholte sich erst, als die Aktienmärkte wieder anzogen.

Die Funktion eines sicheren Hafens erfüllte es dabei nicht. Die Kursentwicklung hing zudem stark von einer kleinen Käufergruppe ab. Strategy Inc., das Unternehmen von Michael Saylor, hat 2026 mehr Bitcoin erworben als das gesamte Mining-Netzwerk produziert hat und hält inzwischen über 843.000 Coins im Wert von mehr als 64 Milliarden US-Dollar. Schätzungen zufolge entfielen rund 70 Prozent der Nettokäufe über ETFs, Stablecoins und Futures auf das Unternehmen.

Ein Markt, der in diesem Ausmaß von einem einzelnen Käufer abhängt, wird anfällig, sobald dieser sich zurückzieht. Genau das zeigte sich Ende Mai, als Strategy seinen Fokus auf den Schuldenabbau verlagerte. Gleichzeitig wird diese Konzentration zunehmend durch eine breitere Nutzung von Bitcoin durch Unternehmen ausgeglichen. SpaceX meldete Bestände von 18.712 Bitcoin im Wert von rund 1,45 Milliarden US-Dollar bekannt und zählt damit neben Tesla und Strategy zu den größten Unternehmenshaltern.

Bitcoin in der Bilanz zu führen, wird zunehmend zur Normalität. Die Marktstimmung bleibt gedrückt. Bis Ende Mai zogen Anleger einen Rekordwert von 2,4 Milliarden US-Dollar aus US-Bitcoin-ETFs ab, obwohl S&P 500 und NASDAQ neue Hochs erreichten und Kapital weiterhin in KI- und Halbleiterwerte floss. Erstmals seit Jahren blieb damit ein Asset zurück, das üblicherweise von steigender Risikobereitschaft profitiert.

Der wichtigste Katalysator bleibt die Fed. Ihr neuer Vorsitzender Kevin Warsh bezeichnete Bitcoin als wichtiges Asset und als Gradmesser für das Vertrauen in die Geldpolitik. Jede geldpolitische Wende hin zu einem schwächeren Dollar dürfte dem Kurs unmittelbar Rückenwind geben. Aus technischer Sicht bleibt der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 82.000 US-Dollar die entscheidende Marke, oberhalb derer Bitcoin seit Oktober keinen Wochenschlusskurs mehr erzielt hat.

Für Anhänger der 'digitales Gold'-These war 2026 ein enttäuschendes Jahr. Als Absicherung in fallenden Märkten versagte Bitcoin dort, wo Gold überzeugte. Stattdessen trat eine andere Eigenschaft in den Vordergrund: Bitcoin als Geld jenseits staatlicher Kontrolle. Über seinen fairen Wert wird weiterhin gestritten





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