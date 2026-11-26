Die bekannteste Cyberdevise hat in nur einem Monat mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Gleich mehrere Gründe sprechen dafür, dass sich der Abverkauf fortsetzen wird, meint Martin Müller.

fast ein Viertel an Wert verloren. Über ein Jahr summieren sich die Verluste auf ein Drittel. Am Donnerstag kämpfte der Drei Gründe sprechen dagegen, dass sich der Bitcoin schnell von den jüngsten Kursverlusten erholt.

Hinzu kommt: Für eine neue Rally fehlt bisher auch eine neue Bitcoin-Story. Der Verkaufsdruck auf die Kryptowährung ist enorm. Im November zogen Investorinnen und Investoren unter dem Strich fast fünf Milliarden Dollar aus in den USA gelisteten Bitcoin-ETFs ab,. Bliebe es dabei, wären das die höchsten Abflüsse, seit die Produkte, die die Kursentwicklung direkt abbilden, Anfang 2024 aufgelegt wurden.

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Dass sich der Bitcoin schnell von dem Abverkauf erholt, erscheint unwahrscheinlich. Erstens sind da die Zinsen. Die Renditen am US-Anleihemarkt sind seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Selbst US-Staatsanleihen mit einer eher kurzen Laufzeit von zwei Jahren rentieren derzeit mit 4,6 Prozent.