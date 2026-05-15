Bitcoin: First ETF Net Withdrawal of 2026 and Hot CPI

This article discusses the first ETF net outflow of the year 2026, the largest outflows from Fidelitys FBTC and ArkInvests ARKB, and the strong month of April with 2.44 billion dollars in inflows. It also covers the ratio of spot Bitcoin ETFs absorbing daily 4.500-5.000 BTC compared to miner producing only 450 BTC, the ratio of 10 to 1 creating a structural buying pressure. The article also mentions the April CPI rising to 3.8% and PPI to 6%, which puts pressure on interest rates. The Bitcoin forecast remains constructive, with analysts predicting 85.000-90.000 USD. It also discusses a presale whose listing event could trigger a surge in BTC at 80.500 USD.

Bitcoin verzeichnete am 12. Mai den ersten ETF -Nettoabfluss des Jahres 2026, als 243 Millionen Dollar an einem einzigen Tag abgezogen wurden. Die größten Abflüsse kamen von Fidelitys FBTC mit 86,1 Millionen Dollar und ArkInvests ARKB mit 85,1 Millionen Dollar.

Doch der April schloss mit 2,44 Milliarden Dollar an Zuflüssen, dem stärksten Monat des Jahres. BTC handelt bei rund 80.500 Dollar und testet den Widerstand bei 82.500 Dollar, wo der 200-Tage-Durchschnitt als Decke fungiert. Spot-Bitcoin-ETFs absorbieren täglich rund 4.500 bis 5.000 BTC, während Miner nur 450 BTC produzieren, ein Verhältnis von 10 zu 1. Der April-CPI stieg auf 3,8 Prozent und der PPI auf 6 Prozent, was Zinssenkungen in weite Ferne rückt.

Die Bitcoin Prognose bleibt trotz des Rückschlags konstruktiv, und Analysten peilen 85.000 bis 90.000 Dollar an. Dieser Artikel untersucht den ersten Abflusstag und den Inflationsschock im Detail. Er beleuchtet auch einen Presale, dessen Listing-Ereignis die Art von Sprung erzeugen könnte, die BTC bei 80.500 Dollar nicht mehr liefert. Bitcoin Prognose: Erster ETF-Abfluss trifft auf heißen CPI und den Wechsel an der Fed-Spitz





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Bitcoin ETF Net Withdrawal CPI PPI Fed Presale Listing Event Ratio Structural Buying Pressure Forecast Presale Listing Event

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