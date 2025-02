Bitcoin Kurs-Analyse: Bullischer Trend & Ausbruch-Potenzial auf 116.000 $?

Analysten sehen Bitcoin in einem bullischen Ausblick. Ein symmetrisches Dreieck signalisiert ein bevorstehendes Ausbruch-Potenzial. Die Nachfrage von langfristigen Bitcoin-Haltern ist auf dem Vormarsch. Ein wichtiger Widerstandsbereich liegt bei 100.000 US-Dollar.

.wp-block-embed iframe { display: block; max-width: 100%; height: auto; aspect-ratio: 16 / 9; margin-bottom: 10px; } .wp-block-table { display: flex; flex-direction: column; } .wp-block-table table { width: 100%; border: 1px solid rgba(0,0,0,.1); } .wp-block-table.is-style-stripes tr:nth-child(odd) { background-color: #f0f0f0; } .wp-block-table td { padding: 8px; } .wp-block-table td img { width: auto; } .spacer-20 + .spacer-20 { display: none; } .

disclaimer { display: flex; align-items: center; gap: 20px; margin-bottom: 20px; } .disclaimer__logo { flex-shrink: 0; width: 40px; height: 40px; border-radius: 20px; } .disclaimer__text { color: #767676; font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; } .disclaimer__link { display: inline; } Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie [email protected] oder hier.Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von etwa 1 Prozent verzeichnet und nähert sich langsam der Marke von 98.000 US-Dollar an. Während es in der vergangenen Woche einen Rückgang von rund 1 Prozent gab, gab es 2025 insgesamt Kursgewinne von zirka 4 Prozent für die führende Kryptowährung. Doch Analysten werden bullisch – könnte Bitcoin im Februar auf 116.000 US-Dollar steigen? Ein symmetrisches Dreieck ist ein Chartmuster, bei dem abfallende Hochs und steigende Tiefs sich zu zwei konvergierenden Trendlinien zusammenfinden. Dieses signalisiert eine Phase der Unsicherheit und Konsolidierung, bevor sich der Kurs klar in eine Richtung bewegt. Trader beobachten dieses Muster, um einen bevorstehenden Ausbruch zu identifizieren. Beim Durchbruch der oberen oder unteren Linie wird eine Position eröffnet, während Stop-Loss nahe der Dreiecksgrenzen gesetzt werden. Der Ausbruch bestätigt den Trend, die Richtung entscheidet über das Setup. Bitcoin formt derzeit ein symmetrisches Dreieck, was auf eine bevorstehende Kursbewegung hindeutet. Bei einem Ausbruch nach oben bestehe laut dem Trader nun die Möglichkeit, dass der Preis auf rund 116.000 US-Dollar steigen könnte. Bitcoin Analyse: Langfristige Halter kaufen BTC, 100.000 $ im Blick Die Metrik der “Bitcoin Permanent Holder Demand” misst derweil das gestiegene Interesse von Anlegern, die ihre Bitcoins langfristig halten. Ein Anstieg dieser Kennzahl zeigt, dass immer mehr Investoren auf den langfristigen Erfolg der Kryptowährung vertrauen und ihre Bestände nicht kurzfristig veräußern. Dies signalisiert eine stabile Nachfrage, wichtige Bitcoin-Halter akkumulieren also munter weiter BTC. Die neue Analyse von CryptoQuant weist nun darauf hin, dass die Nachfrage der langfristigen Bitcoin-Halter zunimmt. Historisch gesehen signalisiert dies ein hohes Vertrauen der Investoren. Der folgende Trader bleibt derweil optimistisch, nachdem er endlich zu dem Preisniveau von 95.000 US-Dollar eine Position aufbauen konnte. Obwohl er einen Aufwärtstrend erwartet, bleibt er vorsichtig, da der entscheidende Widerstandsbereich bei 100.000 US-Dollar liegt. Solange der Kurs unter diesem kritischen Niveau bleibt, gibt es keine Bestätigung – die psychologische Kursmarke bleibt entscheidend. Dass es sich um ein wichtiges Kurslevel handelt, bekräftigt auch der folgende Krypto-Händler. Dieser referiert hier auf eine intakte Range im 4-Stunden-Chart. Der Markt hat Liquidität in beide Richtungen abgeholt. Eine Rückeroberung von 99.000 bis 100.000 US-Dollar ist nun Voraussetzung für signifikante Aufwärtsimpulse. Krypto-Tipp: Bitcoin & Memes vereint – BTCBULL explodiert über 350.000 $ Im Jahr 2025 bleibt Bitcoin weiterhin das Fundament in den meisten Krypto-Portfolios. Die digitale Währung hat sich über die letzten Jahre als sicherer Hafen und zentrales Investment etabliert – 2024 erreichte Bitcoin erstmals die 100.000-Dollar-Mark





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bitcoin Kryptowährung Chartanalyse Ausbruch Widerstand BTC Anleger Langfristige-Halter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unbekannte KI-Aktie nach Ausbruch: Winkt hier massives Potenzial?Tempus AI-Aktie steigt um 25% nach Kauf durch Top-Trader Paul Pelosi. Potenzial für Wachstum, aber mit Risiken.

Weiterlesen »

Bitcoin mit starker Entwicklung: Experten sehen Potenzial bis 700.000 US-DollarBitcoin hat in den letzten Monaten stark an Wert gewonnen und Experten sind optimistisch für die Zukunft. Wall Street zeigt sich bullish und Analysten prognostizieren hohe Kursziele. Auch BlackRock-Chef Larry Fink sieht großes Potenzial in Bitcoin und geht von einem Kursanstieg bis 700.000 US-Dollar aus.

Weiterlesen »

Warum der Blackrock-CEO Bitcoin als Währung der Angst bezeichnet - und großes Potenzial siehtVermögensverwalter Blackrock ist mit seinen Bitcoin-Spot-ETFs seit Anfang 2024 selbst groß im Kryptogeschäft unterwegs. CEO Larry Fink bezeichnete Bitcoin und Co. aber jetzt als Währungen der Angst. Warum

Weiterlesen »

Bitcoin Kurs Prognose: “Bitcoin wird immer weiter steigen”Bitcoin Kurs Prognose: “Bitcoin wird immer weiter steigen”

Weiterlesen »

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

Weiterlesen »

Ripple-CEO geht erneut auf Bitcoin los: XRP statt Bitcoin Reserve?Ripple-CEO geht erneut auf Bitcoin los: XRP statt Bitcoin Reserve?

Weiterlesen »