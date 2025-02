Bitcoin-Kurs Knickt Ein, Ethereum und Cardano Steigen

Der Bitcoin-Kurs fiel am Montagvormittag leicht, während Ethereum und Cardano Gewinne verzeichneten. Weitere Kryptowährungen wie Litecoin, Ripple und Monero zeigten ebenfalls Veränderungen in ihren Kursen.

Am Montagvormittag erlebte der Bitcoin-Kurs einen leichten Rückgang. Gegen 09:42 Uhr fiel der Bitcoin-Preis um 0,10 Prozent auf 96.104,69 US-Dollar, was unter den Wert des Vortages (96.201,59 US-Dollar) lag. Währenddessen wurde Bitcoin Cash bei 326,07 US-Dollar gehandelt, was einem Minus von 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag (326,46 US-Dollar) entsprach. Ethereum hingegen zeigte Stärke und verbuchte einen Zuwachs von 1,43 Prozent auf 2.701,51 US-Dollar, nachdem der Wert am Tag zuvor bei 2.

663,31 US-Dollar gelegen hatte. Litecoin verzeichnete ebenfalls leichte Gewinne von 0,07 Prozent, der Kurs lag bei 125,65 US-Dollar. Zum Vergleich: Am Tag zuvor war Litecoin 125,56 US-Dollar wert. Ripple kam hingegen mit einem Minus von 2,55 Prozent auf 2,658 US-Dollar (Vortag: 2,728 US-Dollar). Cardano hingegen zeigte einen Aufwärtstrend und stieg um 3,04 Prozent auf 0,7958 US-Dollar, nachdem der Wert am Vortag bei 0,7723 US-Dollar gelegen hatte. Monero verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs von 1,46 Prozent auf 233,00 US-Dollar, nachdem der Wert am Vortag bei 229,65 US-Dollar gelegen hatte.





