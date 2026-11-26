Bitcoin steigt über 60.000 US-Dollar – Angst vor Fed-Zinserhöhung bremst Erholung

Investing.com – Der Bitcoin arbeitet sich vom Zweijahrestief der Vorwoche nach oben, doch die Stimmung am Kryptomarkt bleibt gedrückt. Gegenwind kommt aus Washington: Die Fed könnte im Dezember die Zinsen anheben, und ab 2027 droht eine strengere Regulierung.

Die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung stieg bis 01:18 Uhr ET um 2 % auf 60.397,8 US-Dollar und löste sich damit von ihrem in der Vorwoche markierten Zweijahrestief von rund 57.000 US-Dollar. Die Erholung des Bitcoin vollzog sich vor dem Hintergrund anziehender Aktienmärkte, an denen Marktteilnehmer vorsichtig wieder bei zuvor gebeutelten Werten aus dem Bereich Künstliche Intelligenz einstiegen.

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Zudem sorgten regulatorische Entwicklungen für leichten Auftrieb: Ein Gesetzentwurf, der die strategische Bitcoin-Reserve der USA gesetzlich verankern soll, wurde im US-Repräsentantenhaus zur Abstimmung zugelassen. Dennoch blieb das Marktsentiment fragil. Grund dafür sind wachsende Spekulationen über eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember sowie Befürchtungen einer strengeren Regulierung, sobald die US-Demokraten im Jahr 2027 die Mehrheit im Kongress übernehmen.